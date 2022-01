Kiel

Einer Umfrage der Bundesdruckerei zufolge empfindet jeder zweite Deutsche das klassische Papierzeugnis kaum noch als zeitgemäß. Bis die digitale Variante in Schleswig-Holstein kommt, wird es aber dauern. Zwar läuft bereits ein Pilotprojekt in Deutschland, für die Umsetzung will das Bildungsministerium aber dessen Ergebnis abwarten.

Die Bundesdruckerei und die Genossenschaft Govdigital haben einen Prototyp zur Erstellung von fälschungssicheren digitalen Zeugnissen entwickelt. Schulen sollen künftig ihre Zeugnisdaten an die Bundesdruckerei senden können, die sie mit einer Art digitalem Fingerabdruck versieht (siehe Grafik). Dafür wird eine individuelle Prüfsumme der Zeugnisdatei errechnet und mit einem Code über die Identität der Schule in eine Blockchain gespeichert. So kann später die Echtheit des Dokuments geprüft werden.

So funktioniert das digitale Zeugnis. Quelle: LINA SCHLAPKOHL

In Rheinland-Pfalz erhalten 2022 erstmals Abiturienten an zwölf Gymnasien ihre Zeugnisse digital. Auch in Nordrhein-Westfalen und Berlin läuft ein Feldversuch. Wann welches weitere Land angeschlossen werden könne, sei noch unklar, heißt es von den Projektverantwortlichen. Es sei eine Herausforderung, das System so flexibel zu gestalten, dass es den Anforderungen aller gerecht werde.

Schüler Union will ständigen digitalen Überblick über Leistungsstand

Der Schüler Union geht ein digitales Zeugnis nicht weit genug. Sie wünscht sich mehr Transparenz durch ein Monitoringsystem, in dem sie im Halbjahr stetig schauen können, auf welchem Leistungsstand sie sind. „Vielen Schülerinnen und Schülern wird momentan zu spät klar, dass sie sich in einem Fach verschlechtert haben“ , sagt der Landesvorsitzende Leon Lienau.

Würden Lehrer jeden Monat ein Update eintragen, könne man schneller gegensteuern. Beifall gibt es von der Landesschülervertretung der Gymnasien. Der 18-Jährige schlägt vor, die Lernplattform SH.itslearning dafür umzugestalten. Aus Datenschutzgründen ist das laut Ministerium nicht möglich.

Schulexperten halten regelmäßige Gespräche für wichtiger

Schon jetzt müssen Lehrkräfte mindestens zweimal pro Halbjahr den Leistungsstand besprechen. „Insofern weiß ich nicht, ob digitale Noten-Listen wirklich zu mehr Transparenz oder nur zu mehr Arbeit bei den Lehrkräften führen“, sagt Ines Strehlau (Grüne). Für ausreichend erachtet das auch der Philologenverband. Außerdem könnten sich Jugendliche jederzeit bei Lehrkräften nach ihrem Leistungsstand erkundigen.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hält wenig davon, Einzelbewertungen unkommentiert zur Verfügung zu stellen. Die Bewertung im Zeugnis sei mehr als die Addition von Einzelnoten nach rein mathematischen Regeln. „Sie ist das Ergebnis eines verantwortlichen pädagogischen Abwägungsprozesses.“ Vorstellbar wäre, dass Prüfungsnoten elektronisch in ein gesichertes System kämen, um regelmäßige Gespräche zu ergänzen. Das unterstützt die FDP.

Martin Habersaat (SPD) ist der Ansicht, der Wunsch nach ständigem Einblick in Zwischenstände gehe von einem falschen pädagogischen Verständnis aus. „Es geht nicht darum, täglich zu wiegen, zu vermessen und zur regelmäßigen Einsicht zu verzeichnen.“ Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft befürchtet durch ein solches System ein Wachsen des Notendrucks. Zudem würde die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte weiter steigen, wenn jede mündliche Note quasi justiziabel festgehalten werden müsse. Gespräche seien der bessere Weg.