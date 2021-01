Kiel

„Einmal dein Zeugnis und ein kleiner Gruß von mir“, sagt Carsten Totzke. Mit Gummihandschuhen an den Händen und einer FFP2-Maske im Gesicht reicht der Lehrer ein paar goldene Kaubonbons an eine Fünftklässlerin durch das Fenster. „Alles gut bei dir? Bist du zufrieden?“

Das Mädchen nickt und tauscht sich kurz mit ihrem Klassenlehrer aus. Drei Schüler warten schon dahinter in einer Schlange auf dem Fahrradhof der Käthe-Kollwitz-Schule in Kiel. Alle tragen Masken. Auf dem Boden sind vor dem Fenster rote Abstandsmarkierungen aufgemalt, damit sie weit genug voneinander entfernt stehen.

Um Termine zu entzerren, läuft Zeugnisvergabe drei Tage lang

„Die Oberstufenschüler, die im Moment zur Abiturvorbereitung im Präsenzunterricht sind, bekommen ihre Zeugnisse dort. Die anderen Jahrgänge haben wir über drei Tage verteilt zu verschiedenen Uhrzeiten hergebeten“, sagt Schulleiter Malte Schulz.

Zwischen 9.30 und 10.30 Uhr ist an diesem Morgen die 5c dran. „Ich habe meine 24 Schüler in drei Portionen eingeteilt. Für die erste waren zehn Minuten für die Zeugnisausgabe vorgesehen. Jetzt ist zehn Minuten Pause dazwischen und dann kommt die nächste Gruppe“, sagt Totzke. So sollen sich möglichst wenige Schüler begegnen.

Lehrer und Schüler in Kiel freuen sich über persönliche Begegnung

Die Situation sei schon ein wenig komisch, findet seine Kollegin Ingeborg Kistrup. „Man kommt sich ein bisschen so vor, als würde man am Kiosk etwas verkaufen“, sagt sie lachend, als sie einer Siebtklässlerin Zeugnis, Englischarbeit und einen Schokoriegel rausgibt. Zugleich sei es aber sehr schön, sich nach anderthalb Monaten wieder in Person zu begegnen.

Und so steht mancher Schüler ein paar Minuten vor dem Fenster. „Es ist wichtig, dass wir mal wieder eine Stimmung aus dem Gesicht ablesen können“, sagt Lehrerin Susanne Zapel. In den Videokonferenzen haben oft nur die Lehrer die Kamera an, damit die Server nicht überlastet werden, dann rede man ins Leere. Zudem gingen die persönlichen Gespräche, die sonst am Rande des Unterrichts laufen, verloren.

Frage man die Schüler beim Distanzlernen, wie alles zu Hause laufe, antworteten sie oft knapp mit „gut“ und erzählten nicht frei. Im direkten Kontakt könne sie den Kindern ansehen, wenn es ihnen vielleicht doch nicht so toll gehe und nachhaken. Zwar laufe vieles besser als im ersten Lockdown, aber gerade leistungsschwächere Kinder mit wenig Unterstützung im häuslichen Umfeld drohten zu entgleiten.

Bildungsministerium gab Schulen in Schleswig-Holstein mehrere Optionen

Nicht alle Schulen im Land haben sich wie das Kieler Gymnasium für die Variante der persönlichen Ausgabe der Zeugnisse zu festen Terminen entschieden. Gerade wenn viele Kinder auf Busverkehr zur Schule angewiesen sind, erschien das Modell nicht praktikabel. Mancher Schulleiter hatte zudem die Sorge, dass sich trotz Terminvergabe Grüppchen auf dem Schulhof bilden könnten.

Das Bildungsministerium hatte auch die Erlaubnis gegeben, Noten zuerst nur mündlich zu übermitteln oder eine Kopie des Zeugnisses unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen per Mail zu schicken. Einige Schulen versandten Kopien per Post an die Familien. Das Original darf nur in Ausnahmefällen verschickt werden.

Eltern sollten bei der Zeugnisvergabe draußen warten

„Bei Geschwisterkindern gab es vorher Absprachen mit den Lehrern, damit die Zeugnisse gleichzeitig abgeholt werden können und Eltern im Zweifel nicht zweimal fahren müssen“, sagt Schulz. Viele Schüler kommen eigenständig zu Fuß oder mit dem Rad, einige werden aber auch mit dem Auto gebracht. „Die Eltern sollen aber das Schulgelände nicht betreten.“

Sie warten im Wagen oder vor dem Schultor wie Maja Rosada. „Meine Tochter war richtig aufgeregt und konnte kaum schlafen. Es ist ja ihr erstes Zeugnis auf der weiterführenden Schule“, sagt die Mutter. Das Vermissen der Schule sei groß. „Die Videokonferenzen sind schon jedes Mal toll. Aber das ist heute ein echtes Highlight, den Lehrer und ein paar von den Freunden jetzt zumindest kurz live sehen zu können.“

Strahlend kommt Laura mit ihrem Zeugnis zurück. „Ich hab noch nicht reingeguckt“, sagt die 11-Jährige und liest stolz ihre guten Noten vor. Die Fünftklässlerin ist zufrieden. „Und guck mal, was ich noch bekommen habe“, sagt sie und zeigt die Bonbons in ihrer Jackentasche.

Es sei nur eine kleine Geste mit den Naschis und ein kurzes persönliches Wort, aber es vermittele den Schülern das Gefühl: „Ihr macht das toll und wir wissen, dass die Situation für euch auch schwer ist“, sagt der Schulleiter.