140 Einsatzkräfte des Zolls sind am Dienstagmorgen an insgesamt 18 Adressen in Kiel und Lübeck aufgeschlagen: Sie durchsuchten Geschäfts- und Wohnräume, weil es in zwei Verfahren Vorwürfe von Einschleusung und illegaler Beschäftigung gibt. Zwei Personen wurden festgenommen.