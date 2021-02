Kiel/Dätgen

Das Hauptzollamt Kiel stellte den Riesenfund am Donnerstag öffentlich vor. Zwei Beamte mussten die Klappe zum Geheimversteck unter dem Kofferraum beständig festhalten, damit etliche Medienvertreter Aufnahmen machen konnten. Der Grund: Der Mechanismus, um das Versteck zu sichern, ist derartig raffiniert, dass ihn die Fahnder auf die Schnelle gar nicht erneut betätigen konnten.

Zollsprecher Volker Scheel erläuterte, dass die Klappe zum Extraraum unter dem Kofferraum nur dann aufspringt, wenn die Zündung eingeschaltet, die Heckscheibenheizung betätigt ist – und mit einem magnetischen Metallstück gezielt ein Stromkreis per Kabel im Zigarettenanzünder geschlossen wird. Diese Platzierung gelang vor der Medienpräsentation nicht erneut.

Drogenfund im Auto eines Dänen auf der A7: "Fahrer verstrickte sich in Widersprüche"

Dennoch waren die Zollbeamten mächtig stolz auf den größten Drogenfund des noch jungen Jahres 2021: Scheel zufolge hatten seine Kollegen am Freitag um 0.30 Uhr einen 39-Jährigen aus Dänemark an der Autobahn 7 gestoppt und auf den Rastplatz Dätgen geleitet. Obwohl es eigentlich nur eine Routinekontrolle war, sagte Scheel: "Der Fahrer verstrickte sich in immer mehr Widersprüche, was Reiseroute und Fahrtgrund anging. Und er wurde immer nervöser."

Ein erster Drogenschnelltest der Zollbeamten belastete den Fahrer, der einräumte, Drogen konsumiert zu haben – woraufhin das Polizeibezirksrevier Kiel mit eigens ausgebildeten Spürhunden hinzugerufen wurde. "Die Spürhunde haben dann im Kofferraum angeschlagen", sagte Scheel. Doch zu erkennen war noch lange nicht, wo sich die Drogen genau befinden könnten.

Röntgenanlage in Hamburg half weiter

Also schleppten die Zollbeamten das Auto bis nach Hamburg, wo die Containerprüfanlage des Zollfahndungsamtes Hamburg genutzt wurde. Diese Apparatur funktioniert wie ein riesiges Röntgengerät für Fahrzeuge. Mithilfe der Technik kamen schließlich mehrere kleine Extraräume ans Licht, so Scheel. Diese waren zwar von oben nur notdürftig verkleidet, aber eben nicht zu öffnen – und lediglich weit unter dem Fahrzeug zeigten Schweißnähte, dass etwas hinzugefügt worden war.

"Da steckt schon jede Menge kriminelle Energie hinter, wenn jemand so etwas installiert", sagte Scheel. Der 39-jährige Beschuldigte war vom Norden in Richtung Süden unterwegs, sitzt jetzt aber in Untersuchungshaft. Das Verfahren führen der Dienstsitz Kiel des Zollfahndungsamtes Hamburg und die Staatsanwaltschaft Kiel.

Die Drogen entsprechen einem Verkaufswert von 120.000 Euro

Welches Ziel der Fahrer mit dem Haschisch ansteuerte, ist unklar. Die Drogen waren in einzelne Päckchen verpackt, die mit einem blauen Logo gekennzeichnet sind. 40 Kilogramm Haschisch entsprechen laut Scheel einem Straßenverkaufswert von etwa 120.000 Euro.

Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr seien im Gebiet des Hauptzollamtes Kiel, das den östlichen Teil Schleswig-Holsteins umfasst, lediglich 60 Kilogramm Haschisch vom Zoll sichergestellt worden.