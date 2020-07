Travemünde

Bereits am 24. Juli kam der 33-jährige Lette mit der Fähre aus Liepaja ( Lettland) am Skandinavienkai in Travemünde an. Bei der Frage nach seinem Reiseweg gab der Fahrer an, auf dem Weg nach Irland zu sein, um dort zu arbeiten. Allerdings fiel den Beamten eine Unregelmäßigkeit am hinteren rechten Kotflügel auf – woraufhin sie das Auto komplett auf den Kopf stellten. Das Ergebnis: 40 000 Zigaretten, Schmuggelware aus Weißrussland.

Fahrzeug wurde als Schmuggelversteck präpariert

Im beiden Kotflügeln, im Fahrzeughimmel sowie in beiden Vordersitzen fanden die Beamten mehr als 24 000 Zigaretten. In einem weiteren Hohlraum hinter einer Kotflügelschale stellten die Beamten weitere 15 000 Stück sicher. Das Auto wurde aufwendig als Schmuggelversteck präpariert: Erst durch den Einsatz einer mobilen Röntgenanlage wurden die verschiedenen Hohlräume für die Zollbeamten sichtbar. „Es steckt eine gewisse Energie dahinter, ein Auto so zu präparieren“, erklärte Claus-Peter Minkwitz, Sprecher des Hauptzollamtes Kiel.

Die Zollbeamten fanden mehrere Zigarettenverstecke dieser Art in dem Auto. Quelle: Hauptzollamt Kiel

Ermittlungen dauern an

Die Ware wurde beschlagnahmt, das Hauptzollamt Kiel ermittelt weiter. Der 33-jährige Fahrer durfte nach Zahlung einer Sicherheitsleistung von 500 Euro wieder gehen. Nach Erkenntnissen der Ermittler ist er wieder nach Lettland gereist – und nicht, wie behauptet, zum Arbeiten nach Irland.

Von Annabell Brockhues