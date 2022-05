Kiel

Die Pandemie hat auch die Arbeit der Fahnder bei den Hauptzollämtern in Kiel und Itzehoe beeinflusst. Bis zu 60 Prozent der Beamten waren zeitweise im Homeoffice. In der Jahresbilanz für 2021 ist diese Einschränkung aber nicht ablesbar.

So gab es im vergangenen Jahr demnach deutlich mehr Arbeit durch illegal eingeführte Arzneimittel und Amphetamine sowie durch die Schwarzarbeit. Seit 2018 stieg die Zahl der sichergestellten Tabletten und Ampullen mit verbotenen Substanzen erheblich von 46 349 auf 386 000 an. Die Anzahl der gestoppten Lieferungen sank dabei um fast die Hälfte auf 293.

Neben dem Postversand aus dem Ausland sind die Lieferungen offenbar auf den klassischen Fährrouten unterwegs. So wurde im Fährbahnhof Puttgarden im Juli 2021 ein Transporter vom Balkan mit einer Palette Pillen auf der Lagerfläche entdeckt.

In zehn Kartons waren insgesamt 590 000 Tabletten oder Pillen unterschiedlicher Zusammensetzung. Die Untersuchung der Substanzen dauert zum Teil noch an. Viele der in „loser Schüttung“ beförderten Pillen beinhalten Substanzen, die auch dem Zoll neu sind.

„Unser Auftrag ist es, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Dazu gehört es auch, sie vor gefährlichen Substanzen zu schützen“, sagt Robert Dütsch, Leiter des Hauptzollamts Kiel.

Brasilien rückt als Ausgangspunkt für Schmuggel in den Blickpunkt

Ein Schwerpunkt ist die Suche nach Drogen. Dabei geraten neuerdings Touristen aus Lateinamerika in den Fokus. Nachdem im April bei Kreuzfahrtpassagieren aus Brasilien zum Teil über 30 Kilogramm Kokain in den Häfen in Spanien und Frankreich sichergestellt wurden, haben Zollbeamte auf dem Hamburger Flughafen am vergangenen Wochenende in zwei Fällen bei Touristen aus Brasilien Kokain gefunden.

„Die Drogen waren in einem Fall im doppelten Boden eines Koffers versteckt“, berichtet Thomas Gartsch vom Hauptzollamt Itzehoe. Weitere Details sind aus ermittlungstaktischen Gründen noch geheim.

Im zweiten Fall waren die Drogen in Schläuchen in einem Koffer versteckt – ebenfalls bei einem Passagier aus Brasilien. Insgesamt waren es 16 Kilo Kokain, die an einem Tag bei der normalen Einreisekontrolle entdeckt wurden. Der nach der Pandemie wieder auflebende Reiseverkehr wird vermutlich verstärkt durch die Drogenkartelle genutzt.

Verteilung der Drogen in Deutschland ist ein große Thema des Zolls

Besonderes Augenmerk haben die Zollfahnder auf die Verteilung der Drogen in Deutschland. So hält der Trend zum Koks-Taxi weiter an. „Die Dealer nutzen dabei einfache Taxen für die Fahrten. Sie hoffen, dass es so unauffälliger ist“, so Robert Dütsch vom Hauptzollamt Kiel. 2021 stellten die Beamten des Kieler Hauptzollamtes insgesamt 7,2 Kilo Kokain sicher.

Erfolge gab es demnach auch bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit. Mit 19,5 Millionen Euro Schadenssumme wurde 2021 ein Höchstwert erzielt. Nach 14,8 Millionen in 2018 und 16,2 Millionen in 2019, hat sich in der Corona-Zeit der Schaden durch Schwarzarbeit weiter vergrößert.

Dabei sank jedoch die Zahl der Strafverfahren von 6687 (2019) auf 4418 im vergangenen Jahr. Die einzelnen Fälle sind komplexer und aufwendiger.

Mehr Einnahmen bei der Einfuhrsteuer

Gestiegen sind auch die Einnahmen im Kerngeschäft: Einfuhrzölle und Einfuhrumsatzsteuern im Warenverkehr. Bei den rund 1,5 Millionen Zollmeldungen nahmen die Beamten in Schleswig-Holstein für den deutschen Fiskus im vergangenen Jahr 1,45 Milliarden Euro ein – das sind über 300 Millionen mehr als 2019. Dagegen sank die Summe der für die Europäische Union eingenommenen Zölle durch die beiden Hauptzollämter von 63 auf 42 Millionen.

Einen ganz besonderen Fokus haben die Fahnder der Hauptzollämter auf den vom Online-Handel beflügelten Pakettransport. 297 000 so genannte unsichere Produkte – ohne die in der EU vorgeschriebenen Sicherheitsmerkmale – wurden in Schleswig-Holstein bei der Einfuhr abgefangen. Dabei handelte es sich etwa um Spielzeuge, Haushaltsgeräte oder Kleidung.

Versandhandel ein Schwerpunkt

In 293 Fällen gab es im Pakethandel Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz, ein geringfügiger Anstieg zum Vergleich zu 2019. In kleinen Mengen wurden auch Drogen per Paket verschickt und aufgespürt.

Während der Schmuggel und die verbotene Einfuhr von gefälschten Markenprodukten mit 463 Fällen aus China, der Türkei oder dem Libanon weiter auf hohem Niveau stagniert, gibt es in einem anderen Bereich des Zolls neuerdings einen Rückgang: Die Zahl der bei den Kontrollen in Schleswig-Holstein aufgespürten Schmuggel-Zigaretten sinkt. Hatten sich die Zahlen der aufgefundenen Zigaretten in den vergangenen Jahren fast immer im zweistelligen Millionenbereich bewegt, so sank die Zahl 2021 auf „nur“ noch 6,5 Millionen.

„Durch den Brexit hat sich vermutlich bei den Transporten einiges verändert. Es gibt nicht mehr so viele Durchleitungsverkehre nach Großbritannien“, so Dütsch. Großbritannien war gerade für Zigarettenschmuggler wegen der dort enorm hohen Steuern auf Tabak in ein beliebtes Ziel. Gerade die Sattelschlepper waren für Schmuggler beliebte Fahrzeuge. Mit dem Brexit sind aber weniger Laste aus Osteuropa mit Ziel Irland oder Großbritannien in Schleswig-Holsteins Fährhäfen unterwegs.

Schwerpunkte der Zoll Kontrollen sind die Fährhäfen Kiel, Puttgarden und Lübeck – auch wenn es dort wegen der zeitweisen Aussetzung der Abfahrten durch die Pandemie in den vergangenen zwei Jahren etwas ruhiger war.