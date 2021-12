Kiel

Es ist fast so wie in den legendären Coffee-Shops in Amsterdam: Der Konsum ist erlaubt, der Handel aber verboten. So gilt nun in Schleswig-Holstein: Das Abbrennen von Pyrotechnik ist ab 18 Uhr an Silvester erlaubt. Verboten wurde nur der Verkauf im Einzelhandel.

Die Folge dieser Entscheidung ist ein florierender Einkaufstourismus. Mehrere hundert Kilo Pyrotechnik mit über 100 Kilogramm Beamte des Zolls und der Bundespolizei bereits in der Vorweihnachtszeit aus dem Verkehr gezogen.

„Die Kollegen wurden besonders bei Postsendungen fündig. Dort sind schon einige Kilogramm zusammengekommen“, sagt Stephan Meyns, Sprecher des Zollfahndungsamts Hamburg. Über die Hansestadt laufen viele Sendungen aus dem Ausland.

In den ersten Tagen nach der Ankündigung des Verkaufsverbots Anfang Dezember wurden Lieferungen mit einem Gesamtgewicht von 66 Kilogramm illegaler Pyrotechnik aus dem Postverkehr gefischt. Inzwischen sind weitere dazugekommen. In Sachsen und Bayern wurden inzwischen über 160 Kilogramm durch Beamte der Bundespolizei sichergestellt.

„Mit illegalem Feuerwerk gefährdet man nicht nur massiv die eigene Gesundheit, man riskiert unter Umständen sein Leben und das Unbeteiligter. Darüber hinaus werden Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz auch strafrechtlich verfolgt“, so Meyns.

Bei Verstößen wird durch den Zoll stets ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden.

In Kiel noch keine Aufgriffe

Obwohl in Kiel nach Einbruch der Dunkelheit die Explosionen von illegalem Feuerwerk seit dem Weihnachtsfest hörbar ist, ist man bei der Polizei Kiel noch nicht ausgerückt. „Es gab bislang keine Alarmierungen“, so Maike Saggau von der Polizeidirektion Kiel.

Auch der Zoll in Kiel hat bislang noch keine auffälligen Transporte erkennen könne. Mit den Fähren aus Osteuropa seien zwar auch schon Pyrotechnik bei Lkw-Fahrern gefunden worden. Aber die Zahlen seien nicht besorgniserregend, so Sebastian Wagener vom Hauptzollamt Kiel.

86 Kilogramm aus Polen gestoppt

Ganz anders die Lage im Grenzgebiet zu Polen. Dort haben die Beamten vom Hauptzollamt Stralsund bis Montag 28 Personen gestoppt und fast 86 Kilogramm Pyrotechnik beschlagnahmt. „Wir sind ja Transitland, deshalb sind da auch Lieferungen für Hamburg und Schleswig-Holstein dabei“, so Welf Winter vom Hauptzollamt Stralsund.

Meist die gefürchteten Polen-Böller, die wegen der Druckwellen in Deutschland nicht zugelassen sind. Auch hier gibt es in allen Fällen Strafanzeigen. Außerdem muss die fachgerechte Entsorgung bezahlt werden. Im Grenzverkehr aus Polen wurden insgesamt 1538 Stück Pyrotechnik von den Zöllnerinnen und Zöllnern sichergestellt.

Die Einfuhr aus Dänemark gibt es dagegen noch keine Auffälligkeiten. Da in Dänemark gekauftes Feuerwerk die entsprechenden CE-Zertifikate hat, darf es meist auch in Deutschland abgebrannt werden. „Da gab es bislang auch keine größeren Feststellungen“, so Sebastian Wagener vom Hauptzollamt Kiel.

Auch Hanspeter Schwartz von der Bundespolizeiinspektion Flensburg meldet keine größeren Funde, die bei den normalen grenzpolizeilichen Überprüfungen gemacht wurden. „Da ist mir bislang von den Kollegen nichts berichtet worden“, so Schartz. Die Reisetätigkeit zum Böllerkauf nach Dänemark wird dagegen schon beobachtet. „Das ist schon seltsam, dass die Menschen dafür sogar aus Lübeck anreisen“, so Schwartz.

Neben dem Feuerwerk aus Dänemark darf natürlich auch das Feuerwerk aus Lagerbeständen abgebrannt werden. „Wenn man seine Feuerwerksartikel von Weco kühl und trocken in einem Raum aufbewahrt, sind sie nahezu unbegrenzt haltbar“, sagt Andreas Kritzler von der Firma Weco.

Das Unternehmen führt gerade seine Lieferungen wieder zurück und lagert sie jetzt für das kommende Jahr ein. „Alles andere wäre nicht nachhaltig“, so Kritzler.

Der Verkauf in Dänemark betrifft das deutsche Unternehmen nicht sehr stark. „Wir machen über 80 Prozent des Geschäfts mit dem Verkauf in Deutschland. Dänemark ist da keine Alternative“, so der Weco-Mann.

Das gilt auch für die von Weco ebenfalls betriebenen Feuerwerksartikel für den Innenbereich, die aktuell im Handel zu bekommen sind. Tischfeuerwerk und Knallerbsen sind beim Umsatz kein Ausgleich zur Pyrotechnik für den Außenbereich.