Es war eine enorme Durchsuchungsaktion, die das Hauptzollamt Hamburg am Mittwoch gegen ein Logistikunternehmen aus Hamburg eingeleitet hat. An 24 Standorten in Norddeutschland stellten rund 200 Zoll-Beschäftige Privat- und Geschäftsadressen auf den Kopf. Es geht um Schwarzarbeit. Auch in Kiel.