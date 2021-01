Kiel/Lübeck

Der Ex-Polizeibeamte Matthias D. landete damals im Gefängnis. Dazu kam es ihm zufolge, weil ihn zwei Mitangeklagte zu Unrecht belasteten, die sich dadurch Erleichterungen in ihren eigenen Verfahren erhofften.

„Mein Mandant hat sie Jahre später zufällig getroffen. Beide Zeugen entschuldigten sich bei ihm und erzählten, sie hätten damals die Unwahrheit gesagt“, so Anwalt Andreas Jüttner.

Beide hätten eingeräumt, D. belastet zu haben, um ihre Position zu verbessern. Die Männer haben demnach 2015 ihre Aussagen schriftlich korrigiert. Er habe das Gefühl gehabt, dass es bei den Ermittlern ein hohes Interesse gegeben habe, herauszuarbeiten, dass der Ex-Polizist an den Straftaten beteiligt war, beschreibt einer der Zeugen.

Kieler Staatsanwaltschaft erinnert sich nicht an Absprachen

Es habe eine Absprache zwischen der Kieler Staatsanwaltschaft, Gericht und Verteidigung gegeben, großzügig Dinge einzugestehen und als Belastungszeuge gegen andere Personen auszusagen, sagt der andere. D. glaubt, dass an ihm ein Exempel statuiert werden sollte.

„Nach den Erinnerungen des Sitzungsvertreters gab es in dem Verfahren vor Gericht keine Absprachen“, heißt es dazu von Oberstaatsanwalt Axel Bieler auf Anfrage.

So funktionierte der Kreditbetrug

Damals wurde neben dem Kriminalpolizisten auch Günter Sch. und Ralph D. wegen sogenannter Kick-Back-Geschäfte der Prozess gemacht. Sie hatten in den 90er Jahren mehrere Immobilien zu günstigen Preisen in Zwangsversteigerungen erworben.

Die Wohnungen in Kiel, Schleswig und Flensburg veräußerten sie überteuert an Käufer, die sich diese eigentlich gar nicht leisten konnten: eine Reinigungskraft mit kleinem Gehalt, ein finanziell angeschlagener Klempner, ein Schweißer mit Spielschulden.

Mit gefälschten Kapitalnachweisen erschlichen sie für diese Strohmänner bei Banken eine vollständige Finanzierung. Der Gewinn wurde aufgeteilt. Als die Kreditinstitute von den Käufern kein Geld erhielten, wurden die Immobilien erneut zwangsversteigert.

Ex-Polizist wurde zu viereinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt

Der Richter ging davon aus, dass der ehemalige LKA-Beamte in die Geschäftspraktiken seiner Partner eingeweiht war und vorsätzlich handelte. Matthias D. wurde deshalb 2001 wegen gemeinschaftlichen Betrugs und Urkundenfälschung für schuldig befunden und zu vier Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Ralph D. musste vier Jahre Freiheitsstrafe verbüßen, Günter Sch. drei Jahre. Der heute 60-jährige Matthias D. gibt an, bei den Geschäften selbst instrumentalisiert worden zu sein. Ihm geht es nun darum, seine Reputation wieder herzustellen.

Warum er das erst fünf Jahre nach den neuen Aussagen der Zeugen tut? Erst sei es am Geld für einen Anwalt gescheitert, dann habe er lange gebraucht, bis er einen Juristen fand, der ihn vertreten wollte. Statisch gesehen seien nur zwei bis vier Prozent der Wiederaufnahmeverfahren von Erfolg gekrönt, so Jüttner. Viele Kollegen lehnten ab. Bis zur Akteneinsicht sei ein weiteres Jahr ins Land gegangen.

Anwalt hält korrigierte Aussagen für neue Beweismittel

„Im Urteil ist nicht ersichtlich, worauf die Annahme der Täterschaft beruht. Es bleibt unbelegt, welchen Tatbeitrag der Verurteilte konkret geleistet haben soll“, sagt der Anwalt.

Aus dem Urteil von 2001 geht hervor, dass D. die Rolle innehatte, die Immobilien günstig zu ersteigern. Ziel sei es dann gewesen, sie mit höchstmöglichem Aufschlag wieder weiterzuverkaufen.

Die Schuldannahme stütze sich offenbar nur auf die Aussagen der beiden Zeugen, so Jüttner. Dem sei nicht so, heißt es von der Kieler Staatsanwaltschaft: „Das Urteil beruhte nicht nur auf den Aussagen der Belastungszeugen. Vielmehr hat die Kammer alle Beweismittel umfassend ausgewertet und gewürdigt“, so Bieler.

Der jetzigen Schilderungen der Zeugen sind aus Jüttners Sicht als neue Tatsachen oder Beweismittel zu betrachten, die eine Freisprechung begründen könnten.

Landgericht Lübeck lehnte Wiederaufnahme schon ab

Das Landgericht Lübeck, das für die Wiederaufnahme zuständig ist, sieht das anders. Es hält die Zeugen nicht für neue Beweismittel und verwarf den Antrag im November als unzulässig, wie ein Sprecher bestätigt.

Weitere Auskünfte zu den Gründen will er nicht geben, weil jetzt bereits eine Beschwerde gegen diese Entscheidung läuft. Damit muss sich nun das Oberlandesgericht in Schleswig befassen.

Verkürzte Urteilsbegründung erschwert Bewertung

Weil D. damals seine Revision zurückzog, um im Gegenzug nach zwei Jahren in U-Haft in offenen Vollzug gehen zu können, wurde die Urteilsbegründung nur in Kurzform verfasst. Das könnte ihm nun zum Verhängnis werden.

So lasse sich 20 Jahre später nicht beurteilen, ob die neuen Erklärungen der Zeugen von den alten wirklich abweichen, habe das Landgericht argumentiert, sagt Jüttner. „Das kann aber doch nicht zum Nachteil des Verurteilten gewertet werden. Es heißt doch: im Zweifel für den Angeklagten.“ Vielmehr begründe das erst recht den Ruf nach einer erneuten Vernehmung der beiden Zeugen durch einen Richter.