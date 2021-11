Kiel

Nach der Zulassung von Biontech-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren durch die europäische Arzneimittelbehörde bereiten sich Kinderärztinnen und -ärzte im Norden auf einen Impfstart zu Weihnachten vor.

„Wir können nicht gleich loslegen, weil die Dosierung für jüngere Kinder deutlich geringer ist als für Erwachsene. Biontech Pfizer will den Impfstoff extra dafür portionieren“, sagt Ralf van Heek, Vorsitzender des Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Für die Fünf- bis Zwölfjährigen sind zehn Mikrogramm vorgesehen, das entspricht einem Drittel der Erwachsenendosis. Die ersten Lieferungen des Kinderimpfstoffes sollen frühestens zum 20. Dezember kommen.

Bis eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission für die Altersgruppe vorliegt, könnte es noch bis 2022 dauern, glaubt van Heek. Die Stiko hat sich Medienberichten zufolge das Ziel gesetzt, das bis zum Jahresende zu schaffen.

Kinderarztpraxen spüren bereits steigende Nachfrage

„Mein Eindruck ist, dass es schon zahlreiche Anfragen von Eltern gibt“, so der Altenholzer Kinderarzt. Es gebe einige Kolleginnen und Kollegen, die sehnsüchtig auf die Zulassung warten und dann offensiv Familien ein Angebot machen wollen. Der überwiegende Teil werde damit aber wohl bis zur Stiko-Empfehlung warten. „Wenn Eltern auf Ärzte mit dem Wunsch zukommen, ihr Kind vorher zu impfen, werden sie das aber nicht verweigern.“

Der Schwerpunkt der Impfungen soll laut Gesundheitsministerium in den Arztpraxen liegen. „Zusätzlich plant das Land grundsätzlich auch Impfungen für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren in den sich im Ausbau befindlichen Impfstellen anzubieten“, so eine Sprecherin. Hierfür soll es voraussichtlich Ende Dezember gesonderte Terminkontingente geben. Angedacht sind eigene Impfstraßen für die kleinen Patienten und Patientinnen an Sonnabenden, die mit Kindermedizinern besetzt sind.

Keine Impfaktionen in Grundschulen vom Land geplant

Impfaktionen an Schulen, wie es sie für die Jugendlichen ab 12 Jahren im Sommer gegeben hatte, sind nicht geplant. „Bei Impfungen von kleinen Kindern ist eine individuelle Entscheidung und vollumfängliche ärztliche Beratung in Beisein der Eltern besonders wichtig“, heißt es aus dem Ministerium.

Damit keine Angst aufkomme und Schmerzen vermieden werden, sei bei Impfungen von jüngeren Kindern immer besonderes Feingefühl gefragt, sagt van Heek. Eine vertraute Umgebung sei ebenfalls hilfreich. „Manche ziehen den Arm weg, müssen zur Impfung auf den Schoss genommen werden, brauchen ein Witzchen oder ein Gespräch mit dem Kuscheltier.“ Deshalb sei es wichtig, dass die Impfungen von Kinderärztinnen und -ärzten mit Erfahrung in solchen Situationen durchführen.

Off-Label-Impfungen finden schon jetzt statt

Auch ohne Zulassung des Vakzins werden Kinder unter zwölf Jahren bereits in Schleswig-Holstein geimpft. Solche sogenannten Off-Label-Impfungen sind nach sorgfältiger Abwägung von individuellem Nutzen und Risiko und umfassender Aufklärung erlaubt. Wie viele so schon immunisiert wurden, kann das Ministerium nicht beziffern. Van Heek geht von einer geringen Zahl an Kindern mit Vorerkrankungen und besonders hohem Schutzbedürfnis aus.