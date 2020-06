Zu lange Warteschlange vor Toilette – Corona-Einsätze auf Sylt

Kampen/Sylt

Das lange Wochenende mit blauem Himmel und Sonne hat viele Urlauber zu einem Strandbesuch an der Nord- oder der Ostsee animiert. Auf Sylt gab es dabei für die Polizei den ein oder anderen coronabedingten Einsatz.

„Es waren einfach zu viele Menschen“, sagte die Bürgermeisterin von Kampen, Stefanie Böhm, am Montag. So habe es am Samstag größere Menschengruppen gegeben, die am Kampener Strand gewesen seien. Etwa 3500 Personen hatten sich dort versammelt, ohne sich an die geltenenden Abstandsregeln zu halten.

Kampen auf Sylt : Party am Strand

Wie beim amerikanischen Spring Break sollen die Jugendlichen getanzt und Alkohol getrunken haben. Erst durch die Polizei sei die Ansammlung aufgelöst und der Strandabschnitt gesperrt worden. Die am Strand eingesetzten Sicherheitskräfte seien mit der Situation überfordert gewesen, heißt es in einem Bericht der „Bild“-Zeitung.

Lange Warteschlange vor Toilette

Nach Angaben der Polizei warteten an einem Strandübergang in der Gemeinde vor einer öffentlichen Toilette Menschen im dreistelligen Bereich. Die Beamten hätten dem Ordnungsamt empfohlen, zur Entzerrung mobile Toiletten aufzustellen. Auch sonst habe es Corona-Einsätze auf der Insel gegeben. Diese seien aber zählbar gewesen. Zahlen nannte die Polizei, die mit verstärkter Präsenz auf der Insel unterwegs war, nicht.

„Am Sonntag war es ruhig“

Nach Angaben der Kampener Bürgermeisterin sei der besagte Strandzugang geschlossen worden. An den Strand seien nur noch Menschen gekommen, die eine gültige Kurkarte oder eine Strandkorbkarte hatten. Tageskurgarten seien nicht mehr verkauft worden. „Am Sonntag war es ruhig.“

Am Westerländer Strand und den anderen Stränden der Gemeinde Sylt habe es keine größeren Partys gegeben, sagte Bürgermeister Nicolas Häckel. In der Regel seien die Menschen sehr achtsam miteinander umgegangen und hätten sich an die Auflagen und Abstandsregeln gehalten. Einzelfälle, die sich nicht an die Regeln hielten, gebe es leider überall, sagte Häckel - und damit auch auf Sylt. Auch das Verbot für Tagesgäste, die Insel an Pfingsten zu betreten, sei im Großen und Ganzen eingehalten worden. Im Gegensatz zum Vorjahrespfingsten sei auf der Insel deutlich weniger los gewesen.

