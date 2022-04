Kiel

Niedrigere Umweltstandards in der Landwirtschaft, um Ernteausfälle in der Ukraine auszugleichen? Friedhelm Taube betrachtet entsprechende Forderungen von Schleswig-Holsteins Landespolitikern mit Sorge. Der Agrar-Professor von der Kieler Christian-Albrechts-Universität verwahrt sich im Interview dagegen, den Kurs zu ändern – und spart nicht mit Kritik an CDU, FDP und Agrarverbänden.

Herr Prof. Taube, zehn Euro für einen Laib Brot: Wie realistisch ist dieses Horrorszenario, das der Landesbauernverband zeichnet?

Prof. Friedhelm Taube: Ich sehe solche Äußerungen sehr kritisch. Wir wissen natürlich nicht, wie es in der Ukraine weitergeht, aber selbst Pessimisten gehen davon aus, dass dort 2022 zwei Drittel der Ernte eingebracht werden können, also immer noch erhebliche Mengen. Wenn wir es wirklich wollten, hätten wir zudem erhebliche Möglichkeiten, der Welt viel mehr Brotweizen bereitzustellen.

Wie könnte das gehen?

Die Backqualität ist primär eine Eigenschaft der Sorte. Wir nutzen heute nur 30 Prozent des Weizens als Backweizen, wissen aber, dass etwa doppelt so viel an Weizen backfähig wäre.

Prof. Friedhelm Taube von der Christian-Albrechts-Universität Kiel: „Ich frage mich, was Politik wert ist, wenn man über 20 Jahre lang Herausforderungen zu Umwelt, Biodiversität und Klima erkennt und Rahmenbedingungen setzt, das alles nach einem Schock aber plötzlich in Frage stellt.“ Quelle: Ulf Dahl

Landespolitiker von CDU und FDP haben angesichts des Kriegs in der Ukraine kürzlich neue Antworten in der Agrarpolitik gefordert: Die EU sollte ihre Forderung nach einer Flächenstilllegung von vier Prozent zurückstellen, Teile der Düngeverordnung sollten ausgesetzt und der Ökolandbau zurückgefahren werden. Warum bringt Sie das auf die Palme?

Ich frage mich, was Politik wert ist, wenn man über 20 Jahre lang Herausforderungen zu Umwelt, Biodiversität und Klima erkennt und Rahmenbedingungen setzt, das alles nach einem Schock aber plötzlich in Frage stellt. Damit wird alle wissenschaftliche Evidenz in Frage gestellt. Ich bin davon ausgegangen, dass auch Agrarverbände erkannt haben, dass wir uns in einer tiefgreifenden Transformation befinden. Und ja, man muss das alles seit dem Ukraine-Krieg neu diskutieren – aber bitte in eine andere Richtung: Es darf keinen Rollback geben, sondern wir müssen ganz im Gegenteil die Transformation beschleunigen.

Also sollte man tatsächlich Flächen stilllegen?

Ja, das sollte man! Das in Frage zu stellen, grenzt an Realitätsverweigerung. Damit unsere Ökosysteme langfristig funktionieren, brauchen wir eine Größenordnung von zehn Prozent an ökologischen Vorrangflächen. Die vier Prozent, die ab 2023 stillgelegt werden sollen, sind schon ein extrem heruntergeschraubter Kompromiss im Sinne des Schutzes von Biodiversität in Agrarlandschaften. Darauf auch noch zu verzichten, wäre unverständlich – sie können Biodiversität nicht beliebig an- und abstellen, was einmal verschwunden ist, bleibt lange verschwunden – wir haben allein in den letzten 15 Jahren 40 Prozent unserer Feldvogelpopulation verloren, und der Ministerpräsident hat noch im November 2021 auf dem Naturschutztag die Bedeutung des konsequenten Handelns im Sinne einer Biodiversitätsstrategie unterstrichen.

Sie sagen, dass nur ein Drittel des angebauten Getreides für menschliche Ernährung genutzt wird, aber zwei Drittel anderweitig. Wofür?

Für Futtermittel, Bioenergie und Treibstoffe. Das ist der Punkt, auf den die Wissenschaft seit vielen Jahren hinweist: Wir haben eine künstliche Verknappung der Humanernährung durch unsere Fokussierung auf zu viele tierische Nahrungsmittel.

Es wäre also sinnvoll, die Milch- und Fleischproduktion zurückzufahren?

Das empfehlen alle wissenschaftlichen Beiräte seit Jahren – und zwar nicht nur die Produktion, sondern auch den Konsum. Es muss darum gehen, endlich die tatsächlichen Kosten, die Umweltkosten, auch in den Preisen sichtbar zu machen. Das bedeutet insbesondere für Nahrungsmittel tierischer Herkunft, dass der reduzierte Mehrwertsteuersatz gestrichen gehört. Leider sträubt sich die FDP dagegen, aber ich halte dieses Beharren für eine fatale Entwicklung. Wir haben zum Beispiel bei Schweinefleisch im Augenblick einen Selbstversorgungsgrad von 130 Prozent.

Was heißt das konkret?

Wir produzieren 30 Prozent mehr als in Deutschland verzehrt wird. Und wir verzehren zudem doppelt so viel, wie uns guttut. Wenn wir auf 30 Prozent verzichteten, würden wir eine Million Hektar an Futtergetreidefläche freisetzen und könnten unser Getreide-Exportvolumen um 50 bis 80 Prozent ausdehnen. Es handelt sich dabei um Flächen, die weitestgehend auch für Brotgetreideanbau geeignet sind. Das zeigt doch den gigantischen Hebel über die Ernährung! Diskussionen über die Nutzung von vier Prozent Flächenstilllegung sind dagegen pure Ablenkungsmanöver, in Schleswig-Holstein reden wir da realistisch von weniger als 5000 Hektar an zusätzlicher Fläche, bei knapp einer Million Hektar Agrarflächen im Land.

Noch einmal zurück zum Steuersatz. Milch und Fleisch verteuern sich ohnehin stark. Das ist auch eine soziale Frage.

Natürlich. Aber dann sollten Sie eine soziale Frage auch mit sozialen Instrumenten lösen und dort einen Ausgleich schaffen. Wir haben im Prinzip eine Übereinkunft dahingehend, dass sich in der Tierhaltung einiges ändern soll. Aber jetzt darf man die Landwirte nicht im Regen stehen lassen. Wenn wir sinnvollerweise weniger Tierhaltung wollen, dann müssen wir auch Geld bereitstellen, damit Tierwohlkriterien bei weniger Tieren umgesetzt werden können. Allein ein regulärer Mehrwertsteuersatz auf tierische Lebensmittel ergäbe zusätzliche staatliche Einnahmen von knapp fünf Milliarden Euro pro Jahr. Damit könnten wir zum Beispiel Obst und Gemüse billiger machen, am besten ganz ohne Mehrwertsteuer ausstatten. Und wir könnten und sollten den Landwirten mit diesen Mitteln auch den Umbau der Tierhaltung kofinanzieren.

In der Debatte geht es auch darum, die Düngeverordnung kurzfristig aufzuweichen und Ernteerträge zu steigern.

Die Einlassung, höhere Güllemengen auf den Äckern zuzulassen, ist ein Stück aus dem Tollhaus! Es wird argumentiert, Gülledünger stärker einzusetzen, um damit Mineraldüngerverfügbarkeiten auszugleichen. Umgekehrt wird ein Schuh daraus! Wir haben nach wie vor zu viel Gülle auf den Sandböden der Geest, und wir verzeichnen seit 20 Jahren gerade hier in Norddeutschland keinen Ertragszuwachs mehr, obwohl wir beste Sorten, beste Düngung und beste Beratung haben – und zwar deshalb, weil wir offensichtlich schon mitten im Klimawandel sind und damit die Spitzen der Erträge nur noch alle vier bis fünf Jahre realisiert werden können. Es geht nicht mehr um Höchsterträge, sondern um resiliente Agrar- und! Ernährungssysteme, die effizienter mit Nährstoffen umgehen und die Umwelt weniger belasten.

Prof. Taube, 2017 gehörten Sie zum Kompetenzteam des CDU-Spitzenkandidaten Daniel Günther. Haben Sie in den vergangenen fünf Jahren die Seiten gewechselt?

Nein, ich habe nicht die Seiten gewechselt. Ich habe damals die wissenschaftliche Basis für eine erfolgreiche, konservativ geprägte Agrar- und Umweltpolitik in Schleswig-Holstein definiert. Es ging schon dort um eine ökologische Intensivierung, und genau das habe ich gerade wieder beschrieben. Wenn sich heute die Einlassungen des Bauernverbandes mehr oder weniger eins zu eins bei der CDU wiederfinden, dann ist eher dort ein gewisser Rollback zu erkennen, aber nicht bei mir. Ich argumentiere weiter auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, aus denen ich politische Konsequenzen für Landwirtschaft und Umwelt ableite und diese an die politischen Akteure kommuniziere.