Bereits in einem ersten Brandbrief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hatten die Labormediziner von ALM klargestellt, dass ein ’Weiter so’ nicht machbar sei. Seit Ende Juli habe sich die Zahl der Testungen bundesweit auf 889.815 pro Woche fast verdoppelt, berichtet ALM-Vorstand Prof. Jan Kramer aus Geesthacht.

In Schleswig-Holstein sind seit Ende Juli allein 21.500 Reiserückkehrer getestet worden - zusätzlich zu den Personen mit Symptomen oder mit engerem Kontakt zu Infizierten.

48000 Tests in einer Woche

„In der vergangenen Woche haben die Labore in Schleswig-Holstein rund 48.000 Tests geschafft. Dabei sind sie zum Teil schon deutlich über ihrem üblichen Limit gewesen. Diese Lasten sind auf Dauer nicht zu leisten“, mahnt auch Eugen Witte vom Gesundheitsministerium in Kiel.

Prof. Kramer macht das an seinem Haus klar. Das Labor LADR Dr. Kramer & Kollegen stemmt mit den Laboren Dr. Krause in Kiel und dem UKSH-Labor den Großteil der Coronatests im Land. Hinzu kommen weitere fünf Labore, die zurzeit PCR-Tests auswerten.

Während es dort teilweise noch Kapazitäten gibt, herrscht bei LADR seit mehreren Wochen eine Überlastung: Bei 25.000 Testungen pro Woche liegt die 100-prozentige Auslastung. De facto mussten aber 30.000 Tests in der Woche abgearbeitet werden, sagt Kramer, Facharzt für Innere Medizin und für Laboratoriumsmedizin.

Sehenden Auges in Notsituation

„Wir können diesen Druck aufs System nicht länger aushalten und unser engagiertes, seit Monaten an der Leistungsgrenze arbeitendes Fachpersonal nicht weiter überlasten. Die Testanforderungen übersteigen in vielen Laboren bereits die rationierten Liefermengen an Reagenz-und Verbrauchsmaterialien. Sollten jetzt noch weitere regionale Ausbrüche hinzukommen, wird uns das in die Knie zwingen", stellt Jan Kramer fest.

„Es kann doch nicht sein, dass wir sehenden Auges auf eine Notsituation zusteuern. Bund und Länder sollten den Impuls aus der Gesundheitsministerkonferenz aufnehmen und unmittelbar reagieren!"

Nachschub fehlt

Inwischen sei es, wenn überhaupt, nur mit langen Lieferzeiten möglich, neue Geräte zu bekommen. Und weil weltweit die Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien steigt, fehle es an dem notwendigen Nachschub für Testkits und Reagenzien. Die Lagerbestände an Labormaterialien seien bereits zu mehr als 90 Prozent aufgebraucht, heißt es in dem Brandbrief an Jens Spahn.

Auch im Kieler Gesundheitsministerium bestätigt Eugen Witte, dass man auf Dauer nicht einmal mit einer 100-prozentigen Auslastung fahren könne. Der Testanfall sei nur zu bewältigen, wenn die Auslastung der Testkapazitäten im Schnitt bei 65 bis 80 Prozent liege.

Keine Testpflicht für Urlauber

Landesgesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) fordert deshalb wie die Laborärzte, die Teststrategie umgehend zu ändern. Darauf hatte sich auch die Konferenz der Gesundheitsminister am Montag verständigt. Wenn, so Garg, von den 21.500 Rückkehrer-Tests nur 66 positiv ausgefallen seien, bedeute das nicht, dass das Infektionsgeschehen gering sei. Es bedeute vielmehr, dass gezielter getestet werden müsse.

„Für das Pandemie-Management wäre es notwendig, die Testungen auf die tatsächlich notwendigen Zielgruppen zu beschränken“, erklärt Garg. „Nicht getestet werden müssen Personen, die aus Nichtrisikogebieten nach Deutschland einreisen. Ebenso wenig sinnvoll ist das anlasslose Durchtesten ganzer Berufsgruppen.“

Zustimmung für diesen Kurs kommt von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein. Man müsse sich für die kalte, infektionsreiche Jahreszeit wappnen, sagt Sprecher Nikolaus Schmidt. „Es ist daher richtig, gezielt zu testen und Kapazitäten zu sichern.“

