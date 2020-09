Zug-Fernverkehr nach Sylt unterbrochen – Rangierunfall bei Niebüll

Niebüll

Wegen eines Rangierunfalls im Bahnhof von Niebüll ist der Zug-Fernverkehr zwischen Hamburg und Sylt am Montag unterbrochen worden. Eine Doppel-Lok habe beim Rangieren einen parallel fahrenden Regionalzug um 14.45 Uhr aus dessen Gleis gedrückt, teilten eine Bahnsprecherin und die Bundespolizei mit. Menschen seien nicht verletzt worden.

Die Bahn bat über Twitter darum, statt den Fernzügen die Nahverkehrszüge zwischen Sylt und Hamburg zu nutzen. Die Autoreisezüge zwischen Niebüll und Westerland seien durch den Rangierunfall aber nicht beeinträchtigt, ergänzte die Bahnsprecherin.

Anzeige

Weitere KN+ Artikel

Regionalzüge konnten am Montagabend von Westerland auf Sylt nur bis Niebüll auf dem Festland fahren. Wer aus Richtung Husum kam und nach Sylt wollte, konnte nur bis Bredstedt mit dem Regionalzug fahren. Zwischen Niebüll und Bredstedt waren Busse als Ersatz in beiden Richtungen unterwegs. Die Strecke ist etwa 25 Kilometer lang. Zunächst war der Ersatzverkehr sogar über eine Strecke von rund 38 Kilometern von Klanxbüll bis Bredstedt eingerichtet worden. Doch es konnte ein Gleis frei gemacht werden.

Experten des Eisenbahnbundesamtes untersuchten den Unfallort, um die Ursache des Unglücks zu klären.

Vorderachse des Zuges entgleist

Laut Bundespolizei und Bahnsprecherin soll folgendes passiert sein: Ein Intercity-Zug aus Dresden war verspätet in Niebüll angekommen. Um Zeit aufzuholen, sei die Lok von dem Zug abgekoppelt worden, sagte die Bahnsprecherin. Reisende hätten den IC verlassen, um mit Nahverkehrszügen die Fahrt fortzusetzen.

Nach Angaben der Bundespolizei und der Bahnsprecherin sei eine Rangiereinheit aus zwei Lokomotiven - darunter die Lok des Intercity aus Dresden - parallel mit einem Triebwagen des Sylt Shuttle Plus kollidiert. Die Lokomotiven drückten den Triebwagen des Sylt Shuttle aus dem Gleis, so dass die Vorderachse des Zuges entgleiste.

Untersuchungen am Unfallort

Warum die Züge kollidierten, ist noch unklar. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, die beiden Gleise würden sich zu einem Gleis verjüngen. Die Bahnsprecherin konnte dazu keine Angaben machen.

Die Experten des Eisenbahnbundesamtes schlossen noch am Abend ihre Untersuchungen am Unfallort ab. Neue Erkenntnisse wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Am Montagabend begannen die Arbeiten, um den Zug wieder ins Gleis zu setzen. Danach sollten noch Schäden am Gleis und an der Weiche repariert werden. Die Bahnsprecherin sagte, man rechne damit voraussichtlich zu Betriebsbeginn am frühen Dienstagmorgen wieder mit Einschränkungen in beide Richtungen verkehren zu können.

Von RND/dpa