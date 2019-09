Hamburg/Neumünster

Wer mit den Nahverkehrszügen (RE7) von Hamburg nach Flensburg möchte, muss am Mittwoch, 18. September, in Neumünster umsteigen. Ursächlich dafür sind allerdings nicht die Sturmschäden, die Probleme im Zugverkehr in Niedersachsen und Hamburg verursacht haben, sondern ein defekter Zug auf der Strecke.

Der Fernverkehr ist davon laut Deutscher Bahn nicht betroffen. Der RE7 fährt zudem weiterhin von Hamburg nach Kiel durch. Gewöhnlich wird der Regionalexpress in Neumünster geteilt, ein Zugteil fährt weiter nach Kiel, der andere nach Flensburg.

Wie lange die Gleise noch durch das defekte Fahrzeug blockiert sind, ist laut Deutscher Bahn noch unklar. Man hoffe aber, dass das Problem bis zum Mittwochnachmittag behoben ist.

