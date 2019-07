Die Rauschgiftkriminalität ist in Schleswig-Holstein auf dem Vormarsch: Mit 10 000 Fällen sind 2018 so viele Verfahren wie noch nie bei der Polizei aktenkundig geworden. Vor allem in Neumünster, Lübeck sowie den Kreisen Segeberg und Ostholstein stieg die Zahl der Fälle um bis zu 50 Prozent an.