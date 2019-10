Verkehrsteilnehmer im Norden brauchten am Tag der Deutschen Einheit starke Nerven. Zwar fuhren die Busse der KVG und Autokraft sowie Nahverkehrszüge im Schleswig-Holstein-Tarif an diesem Tag kostenlos, aber davon machten so viele Menschen Gebrauch, dass es in Stoßzeiten teilweise zum Stillstand kam.