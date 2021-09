Kiel

Überraschung im Bundestagswahlkampf: Armin Laschet hat an diesem Freitag sein Kompetenzteam vorgestellt, eine Art Schattenkabinett also, und dazu gehört auch Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Prien hatte sich im Machtpoker schon früh für Laschet als Kanzlerkandidaten der Union ausgesprochen und gilt als Vertreterin des liberalen Parteiflügels.

Schon länger Ambitionen für ein Bundeskarriere

Laschet hat das Kompetenz-Team, das ihn zunächst in den letzten Wahlkampfwochen unterstützen soll, offiziell an diesem Freitag vorgestellt. Sollte Armin Laschet die Wahl am 26. September gewinnen, soll Prien wohl wie in den vergangenen Jahren bereits im Norden auch im Bund für den Bereich Bildung zuständig sein.

Ministerpräsident Daniel Günther hatte schon vor Beginn der Legislatur 2017 großen Wert darauf gelegt, dass die Hamburgerin Mitglied in seinem Kabinett wird. Ambitionen zu einer bundespolitische Karriere waren ihr seitdem öfter nachgesagt worden. Zwischenzeitlich engagierte sich die 56-Jährige für die parteiinterne Strömung „Union der Mitte“.

Merz auch mit im Team von Laschet

Als weitere Namen in einem möglichen Laschet-Kabinett genannt wurden zunächst sein ehemaliger Kontrahent um die Kanzlerkandidatur Friedrich Merz für den Bereich Wirtschaft, der Islamismus-Experte Peter Neumann für Sicherheit, Digital-Staatsministerin Dorothee Bär von der CSU, Silvia Breher für den Bereich Familie, Andreas Jung für Umwelt, die Sächsin Barbara Klepsch für Arbeit und Soziales sowie der Berliner Musikmanager Joe Chialo für Kultur.