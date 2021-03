Kiel/Hamburg

„Ich bin sehr traurig über die Entscheidung“, sagte Benner am Freitag. Er habe Heße in den vergangenen fünf Jahren als freundlichen und zugewandten Menschen erlebt.

„Wir haben immer gedacht, dass er glaubwürdig ist.“ Diese Überzeugung sei auch nun nicht erschüttert.

„Er ist nach wie vor unser Bischof“, so Benner, Propst in der katholischen Großpfarrei Franz von Assisi mit elf Gemeinden in und um Kiel. Sie ist eine von 41 Pfarreien des Erzbistums, zu dem Hamburg, Schleswig-Holstein und der Landesteil Mecklenburg gehören.

Gutachten: Elf Pflichtverletzungen durch Erzbischof Heße

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße (54) war von seiner Vergangenheit im Erzbistum Köln eingeholt worden, wo er von 2006 bis 2014 beschäftigt war. Dort wurde am Donnerstag ein Gutachten vorgestellt, mit dem der Umgang der katholischen Kirche mit sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener durch Kleriker aufgearbeitet werden soll.

Darin steht, dass Heße als Leiter der Hauptabteilung Seelsorge-Personal im Kölner Generalvikariat sowie später als Generalvikar von dem inzwischen gestorbenen Kardinal Joachim Meisner insgesamt elf Pflichtverletzungen begangen haben soll.

Dabei geht es um Verstöße gegen Aufklärungs- und Meldepflichten in Fällen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch durch beispielsweise Priester. In Heßes Zeit fielen insgesamt 135 solcher Verdachtsmeldungen.

Propst Thomas Benner: Erzbistum Hamburg hat keine Führungsreserve

Der Erzbischof bestreitet, mit den Verstößen etwas vertuscht zu haben, um befreundete Glaubensbrüder zu schützen. In dem Gutachten, das der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki angestoßen hat, werden Pflichtverletzungen weiterer Kleriker festgestellt.

Hamburgs Erzbischof zog am Donnerstag die Konsequenzen und bot dem Papst seinen Amtsverzicht an. Von seinen Aufgaben hat er sich bereits zurückgezogen und wird kommissarisch vertreten von Generalvikar Ansgar Thim, unterstützt von Verwaltungsdirektor Alexander Becker und von Weihbischof Horst Eberlein.

„Wir als kleines Bistum haben keine Führungsreserve. Das ist ein Riesenproblem, denn es gibt niemanden, der schnell übernehmen kann“, sagte Propst Thomas Benner.

Nachbesetzung im Erzbistum Hamburg ein „ziemlich kompliziertes Verfahren“

Zudem sei die wirtschaftliche Situation des Erzbistums prekär, unter anderem aufgrund fehlender Pensionsrücklagen. Verschärfend komme hinzu, dass auch die personelle Situation in Schieflage geraten sei – es gebe schlicht keine Priesterkandidaten.

„All diese Probleme hat der Erzbischof angepackt“, so Benner, dem nicht klar ist, wer das nun zu Ende führen soll. Der Propst rechnet damit, dass Papst Franziskus bereits in den nächsten Wochen die Entscheidung treffen wird, Heße vom Amt zu entbinden.

Dann folge zur Nachbesetzung ein „ziemlich kompliziertes Verfahren“. Dabei sei noch nicht klar, welchen Weg Rom gehen werde.

Es könne für eine gewisse Zeit ein Vertreter eingesetzt werden oder der Auftrag an das Domkapitel – dem Benner angehört – ergehen, eine Vorschlagsliste zu erarbeiten, aus der es später wählen könne. Das würde der Propst begrüßen. „Wir geben nicht gern unser Wahlrecht aus der Hand.“