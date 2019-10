Kiel

Am Wochenende erwartet Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein regnerisches und bewölktes Wetter. Bis Sonnabendmorgen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Dauerregenwarnung für den Norden Schleswig-Holsteins ausgesprochen, wie eine Sprecherin am frühen Freitagmorgen mitteilte.

Auch tagsüber kann es in beiden Bundesländen vereinzelt zu Regen bei Temperaturen von maximal 15 Grad Celsius in Hamburg und 16 Grad Kiel kommen.

Temperaturen um 20 Grad in Schleswig-Holstein

„Der Südwestwind sorgt für kräftigen, teils böigen Wind“, sagte die Sprecherin. Am Sonntag wird es voraussichtlich wärmer mit Höchsttemperaturen von über 20 Grad in Teilen Schleswig-Holsteins, im Süden könnte sich ab und zu die Sonne zeigen. Ansonsten wird es auch am Sonntag größtenteils bewölkt, regnerisch und windig, so die Prognose.

Von dpa/RND