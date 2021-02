Bad Bramstedt

Als Franziska Schulze die Nachricht hörte, dass Grundschüler ab Montag in den Präsenzunterricht mit ihrer ganzen Klasse zurückkehren sollen, war sie geschockt. „Wir hatten uns zuvor auf Wechselunterricht in kleineren Gruppen eingestellt und sogar schon einen möglichen Stundenplan dafür von unserer Schule bekommen“, erzählt die Mutter aus Bad Bramstedt. Unter diesen Umständen wollte sie ihren Sohn Max nicht zurück in die erste Klasse mit 24 Mitschülern schicken.

Weil sie annahm, dass es auch vielen anderen Eltern so geht, startete sie vergangenen Woche eine Online-Petition. „Die Präsenzpflicht muss für alle Schüler ausgesetzt werden, solange die Corona-Pandemie in Deutschland herrscht“, fordert sie. Mehr als 400 Unterstützer aus Schleswig-Holstein hat sie auf der Plattform Openpetition dafür bereits gefunden.

Eltern fürchten sich vor Corona-Ansteckung und Langzeitfolgen für Kinder in Schleswig-Holstein

„Viele Eltern haben Angst, dass sich ihr Kind mit Corona ansteckt“, sagt Schulze. Mit Sorge habe sie Berichte aus England darüber gelesen, dass erkrankte Kinder noch Monate später an schweren Folgeerkrankungen litten.

Die landesweite Inzidenz bei Kindern unter zehn Jahren sei vergangene Woche von 49,5 auf 42,6 gesunken, berichtete Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtages. Bei Jugendlichen betrug sie 47,1. Damit lägen die Werte deutlich unter der Inzidenz der Gesamtbevölkerung Schleswig-Holsteins. 25 Schüler und fünf Lehrkräfte, die im Notbetrieb oder Präsenzunterricht für Abschlussklassen waren, seien zuletzt positiv getestet worden.

Petenten besorgt, dass Anstrengungen der letzten Wochen zunichtegemacht werden

Schulze findet, wenn die Betreuung zu Hause sichergestellt sei, sollten Eltern selbst entscheiden dürfen, ob sie ihre Kinder jetzt in die Schule schicken. „Unsere Kinder dürfen nicht zu Versuchskaninchen werden, frei nach dem Motto, mal schauen was passiert.“

Auch die Mutter würde sich zwar eine schnelle Rückkehr zu Normalität wünschen. „Wenn wir die Grundschulen jetzt von 0 auf 100 wieder füllen, kann es uns aber passieren, dass wir in zwei Wochen wieder alles schließen müssen“, befürchtet sie. Dann würden die Erfolge der Einschränkungen zunichtegemacht.

Ähnlich argumentiert eine Eltern-Petition aus Eutin. Initiator Thorben Junge spricht sich ganz gegen Präsenzunterricht aus, solange die Pandemie nicht unter Kontrolle ist. „Grundschüler und Lehrer werden als Kanonenfutter für die Mutationen missbraucht, und der Lockdown wird künstlich in die Länge gezogen“, betont er auf Change.org. Die Regierung verhöhne mit dem Öffnungsschritt die Anstrengungen der gesamten Gesellschaft, die Pandemie möglichst unbeschadet zu überstehen.

Landeselternbeirat lobt Beurlaubungslösung

Während sich in den letzten Wochen vor allem Familien an den Landeselternbeirat (LEB) der Grundschulen wendeten, die die Phase der Schulschließung kaum noch aushielten, melden sich nun vermehrt Eltern mit solchen Bedenken, sagt Volker Nötzold vom LEB.

„Ich habe mich deshalb beim Bildungsministerium für eine einfache Möglichkeit zur Beurlaubung eingesetzt. Das ist eine gute Lösung, die beide Lager einbindet.“ Laut Erlass des Ministeriums können Eltern ihre Kinder bis 7. März schriftlich oder per Mail ohne Begründung beurlauben.

Franziska Schulze hat davon für ihren Sohn schon Gebrauch gemacht, auch ihre Tochter schickt sie nicht wieder in die Kita. „Aber die Möglichkeit der Beurlaubung gilt für zwei Wochen. Und dann?“, kritisiert sie die Befristung. Zudem hat sie das Gefühl, dass Schulen nur zögerlich über diese Option informieren. Auch Nötzold beobachtet, dass weder Ministerium noch Schulen sie besonders offensiv kommunizieren.