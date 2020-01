So locken Unternehmen in Schleswig-Holstein neue Mitarbeiter

Kiel/Berlin

Fast schon Standard ist laut einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom eine kostenfreie Getränkeversorgung am Arbeitsplatz – 92 Prozent der befragten Unternehmen bieten sie an. Ebenfalls beliebte Zusatzleistungen für Mitarbeiter sind aktuelle Smartphones, Tablets oder Notebooks, die von 55 Prozent angeboten werden. Auch Jobtickets gibt es bei mehr als der Hälfte der Firmen.

Weit vorne bei den Anreizen sind zudem verschiedene Arbeitszeitmodelle: Sieben von zehn Unternehmen bieten Gleitzeitarbeit an, zwei Drittel Arbeitszeitkonten für flexible Arbeitszeiten. Weiterbildungsmaßnahmen spielen mit 69 Prozent ebenfalls eine wichtige Rolle. Rund jeder fünfte Arbeitgeber versucht es mit kostenlosem Essen oder auch Spiel- und Unterhaltungsangeboten wie Tischkicker oder Spielkonsole.

Fachkräftemangel sorgt für außergewöhnliche Angebote

„Im Lichte des Fachkräftemangels greifen Unternehmen bereits im Recruiting zu außergewöhnlichen Maßnahmen. Während vor einigen Jahren oft eine einfache Personalanzeige reichte, müssen sie sich heute weit mehr einfallen lassen, um geeignetes Personal zu finden“, sagt Klaus-Hinrich Vater, Präsident der IHK zu Kiel. Nicht immer seien materielle Reize ausschlaggebend. „Oftmals sind gerade junge Menschen an einer guten Work-Life-Balance und sinnstiftender Arbeit interessiert.“

Lesen Sie auch: Fachkräftemangel: Firmen sollten Suchradius vergrößern

Nicht nur in der Industrie, sondern auch und besonders in Handwerksbetrieben seien Zusatzleistungen inzwischen wichtig, sagt Sarbina Lutz, Fachkräfteberaterin bei der Handwerkskammer Lübeck. „Im Gehalt gibt es durch die Tarifverträge oft keine großen Unterschiede. Daher sind Kita-Zuschüsse, Gesundheitsvorsorge-Angebote oder Berufskleidung wichtig, um sich von anderen Betrieben abzusetzen.“

Zusatzleistungen führen zu "Konkurrenzsystem"

Unternehmen aus Schleswig-Holstein, etwa das Softwareunternehmen FLS aus Heikendorf, setzen auf Zusatzleistungen, um neue Mitarbeiter zu werben. So gibt es bei FLS etwa ein eigenes Firmenrestaurant, in dem die Mitarbeiter günstig essen können. Auch werden den Arbeitnehmern Fahrräder finanziert. Vor allem Pedelecs seien nachgefragt, sagt FLS-Geschäftsführerin Britta Brechtel.

Lesen Sie auch: Mit Werbung gegen Fachkräftemangel im Öffentlichen Sektor

Die Zusatzleistungen sieht sie allerdings auch kritisch: „Natürlich soll es den Mitarbeitern gut gehen, aber die Firmen überbieten sich mit Benefits.“ Aufgrund des Fachkräftemangels sei es ein regelrechtes Konkurrenzsystem. „Eigentlich müsste man das Geld in Projekte stecken, die den IT-Bereich für Schüler interessant machen.“ Hier müssten Unternehmen und Politik zusammenarbeiten.

Lesen Sie auch: Forscher warnt vor Techniker-Notstand

Bei der Kieler Gebrüder Friedrich Werft gibt es unter anderem Kita-Zuschüsse und E-Bike-Leasing. „Solche Angebote sind in den letzten Jahren wegen des Fachkräftemangels wichtiger geworden“, so Personalleitung Barbara Schöppl. „Wir können im gewerblichen Bereich keine Industriegehälter zahlen.“ Um jemanden aus Wuppertal an die Küste zu holen, müsse man daher mehr bieten als nur den Blick aufs Wasser.

Gewerkschaften: Gehalt und Arbeitsklima müssen stimmen

Es komme nicht darauf an, ob man mit dem Chef am Kicker stehe, sagt Stephanie Schmoliner, Geschäftsführerin der IG Metall Kiel-Neumünster. „Erst, wenn der Arbeitsplatz gut ist, also das Gehalt stimmt und das Arbeitsklima super ist, spielen Zusatzleistungen wie ein Jobticket eine Rolle.“ Für Arbeitnehmer sei Sicherheit das Attraktivste, etwa durch unbefristete Arbeitsverträge.

Auch Frank Schischefsky, Sprecher bei Verdi Nord, betont: „Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, also Entgelt, Arbeitszeit, Urlaubstage.“ Erst, wenn diese gegeben seien, seien Zusatzleistungen relevant.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.