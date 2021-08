Kiel/Neumünster

 Mit einem Landesprogramm zur Aufnahme von Menschen aus Afghanistan reagiert Schleswig-Holstein auf die Verschärfung der Lage in dem Land durch die Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban. Es richtet sich vornehmlich an Frauen, Kinder und Schwestern von Afghanen, die in Schleswig-Holstein leben. Diese können Anträge stellen, teilte das Innenministerium am Dienstag nach einem Kabinettsbeschluss mit.

„Schleswig-Holstein steht bereit“, sagte Ressortchefin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). „Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, dass wir Hilfe leisten und Menschen, deren Leben und Freiheit bedroht ist, helfen werden.“ Eine konkrete Zahl der Aufzunehmenden gebe es noch nicht. Es könnte sich um etwa 300 Frauen und Kinder handeln.

Bisher kamen 18 Prozent der Asylsuchenden aus Afghanistan

In den vergangenen Monaten hatte sich die Zahl der Flüchtlinge aus Afghanistan in Grenzen gehalten. Nach Angaben des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge sind im Juli 231 Geflüchtete nach Schleswig-Holstein gekommen, 30 davon aus Afghanistan. Insgesamt kamen in diesem Jahr 18 Prozent aller Asylsuchenden aus dem Land am Hindukusch, mehr kamen nur aus Syrien (33,8 Prozent) und Irak (19,3 Prozent).

Bisher hat Schleswig-Holstein 91 Personen aus dem Kreis der afghanischen Ortskräfte und deren Kernfamilien (Eheleute und Kinder) aufgenommen. Die Ortskräfte, stehen im Visier der Taliban. Die Bundesregierung will sie und ihre Familien nach Deutschland holen, da sie für deutsche Behörden und Organisationen – beispielsweise als Koch, Fahrer oder Dolmetscher – gearbeitet haben und nun in Lebensgefahr schweben.

Nur wenige Flüchtlinge würden nach Schleswig-Holstein kommen

Die Bundesregierung beziffert ihre Zahl auf etwa 10 000 Personen. Die Verteilung der Flüchtlinge in Deutschland verläuft nach dem Königsteiner Schlüssel: Demnach nimmt Schleswig-Holstein etwa 3,4 Prozent aller Geflüchteten auf. Sollte es gelingen, 10 000 Ortskräfte nach Deutschland zu bringen, würden Schleswig-Holstein etwa 340 Menschen zusätzlich aufnehmen. „Das wäre eine überschaubare und zu bewältigende Zahl“, sagt Wolfgang Kossert, Sprecher des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Aufnahme der Menschen verläuft hierzulande zunächst über die vier Landesunterkünfte in Boostedt, Neumünster, Bad Segeberg und Rendsburg. Dort werden sie erstversorgt und durchlaufen eine zweiwöchige Corona-Quarantäne. Anschließend sollen sie sofort auf die Kreise oder kreisfreien Städte zur weiteren kommunalen Unterbringung verteilt werden. „Sie müssen kein Asylverfahren durchlaufen, sondern bekommen unverzüglich einen Aufenthaltstitel. Bisher bekamen Ortskräfte in Afghanistan ein Visum, jetzt wird das pragmatisch gelöst, sie können ohne Visum einreisen, das Visum wird hier ausgestellt.“