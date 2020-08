Itzehoe

Zwei Schwerverletzte, mehrere weitere Verletzte, fünf abgeschleppte Fahrzeuge – das ist die Bilanz zweier kurz aufeinanderfolgender Unfälle auf der Autobahn 23 bei Itzehoe.

Am Mittwochnachmittag seien zunächst zwei Autos zusammengestoßen, als ein 76-Jähriger beim Wechsel auf die linke Fahrspur einen sich von hinten nähernden Wagen übersah, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 76-Jährige, seine 73 Jahre alte Beifahrerin sowie eine elf Jahre alte Mitfahrerin und ein neun Jahre alter Mitfahrer seien leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

48-Jähriger wird schwer verletzt

Schlimmer ging es für den Fahrer des anderen Wagens aus: Der 48-Jährige sei schwer verletzt worden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wurde auf 60.000 Euro geschätzt. Die Autobahn war knapp eine Stunde lang in eine Fahrtrichtung gesperrt.

Zweiter Unfall mit fünf Fahrzeugen

Während die Polizei noch vor Ort war, kam es auf der Gegenfahrbahn zu einem weiteren Unfall mit fünf Fahrzeugen. Ein 58 Jahre alter Fahrer habe ersten Erkenntnissen zufolge einen langsam auf dem Verzögerungsstreifen fahrenden Wagen zu spät erkannt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei er zurück auf den Hauptfahrstreifen gewechselt und dort mit zwei Autos kollidiert.

Umherfliegende Fahrzeugteile trafen den Angaben zufolge drei weitere Wagen. Der 58-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, zwei weitere leicht verletzt. Die Polizei bezifferte den Schaden an den Fahrzeugen auf 75.000 Euro.

Von RND/dpa/kha