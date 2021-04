Kiel

"Wegen der Tötung der 26 Jahre alt gewordenen Sebat A. und der 40 Jahre alt gewordenen Leyhan V. hat die Staatsanwaltschaft Kiel gegen Timo M. (41 Jahre) Anklage wegen Mordes in zwei Fällen zum Landgericht Kiel - Schwurgericht - erhoben", teilte Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Donnerstag mit.

Der Mann soll die Frauen "zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier und heimtückisch getötet haben". Wie die Staatsanwaltschaft schildert, soll er sich im August 2018 mit der 26-jährigen Geesthachterin in Rendsburg verabredet haben.

Zweifachmord durch stumpfe Gewalt und das Überziehen einer Plastiktüte in Rendsburg

Das Treffen fand demnach in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Seekenbek in Rendsburg statt. Dort soll er "die Frau getötet und die Leiche auf dem Dachboden des Mehrfamilienhauses abgelegt haben".

Wie nach dem Fund der Leiche Anfang November 2020 bekannt wurde, sei die Frau durch stumpfe Gewalt und das Überziehen einer Plastiktüte über den Kopf gestorben. Ihr Körper war in Kunststoff verpackt und versteckt zwischen den Dachbalken des Hauses entdeckt worden.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Beschuldigte nicht nur das Mobiltelefon der toten 26-Jährigen an sich genommen haben, sondern auch ihre EC-Karte. Damit habe er später etwas im Internet bezahlt, weshalb die Polizei bereits auf ihn aufmerksam wurde, nachdem die Geesthachterin als vermisst gemeldet worden war.

Nach dem Tod einer Rendsburger Prostituierten verdichteten sich die Hinweise

Doch die Beamten stellten keinen Zusammenhang zwischen dem Rendsburger und dem Verschwinden der Frau her. Erst als im September 2020 eine Rendsburger Prostituierte in ihrer Wohnung in der Nähe der Straße Am Seekenbek getötet wurde, verdichteten sich die Hinweise auf den Mann.

Der Angeschuldigte und die 40-Jährige sollen sich bei ihr getroffen haben. "Das gefesselte Opfer soll der Angeschuldigte in der Wohnung getötet haben und anschließend das Mobiltelefon, Wohnungsschlüssel, Bargeld und Kleidungsstücke entwendet haben", so Oberstaatsanwalt Bimler.

Das Opfer wurde kurze Zeit später in der Wohnung gefunden - der Körper war nicht versteckt. Auch bei diesem Fall war von stumpfer Gewalt und einer Plastiktüte die Rede.

Verdächtiger schweigt in Untersuchungshaft

Der verdächtige Rendsburger wurde Ende Oktober in Untersuchungshaft genommen und schweigt zu den Vorwürfen. Parallel wird derzeit untersucht, ob die Ermittler nach dem Verschwinden der Geesthachterin im Jahr 2018 Fehler gemacht haben.

Denn offen ist, ob der Tod der 40-jährigen Frau aus Rendsburg hätte verhindert werden können, wenn sie den Verdächtigen damals wegen der EC-Karte bereits genauer unter die Lupe genommen hätten. Dazu prüft die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein derzeit, ob Hinweise auf Straftaten durch die Behörden vorliegen.