Kiel

Die Leitende Oberstaatsanwältin Wiebke Hoffelner betonte, dass es sich nicht um ein Ermittlungsverfahren gegen Polizisten handelt. Die Generalstaatsanwaltschaft kläre zunächst, ob dafür ein Anlass bestehe.

"Es wird geprüft, inwiefern konkrete Anhaltspunkte für Straftaten vorliegen", so Hoffelner. Hintergrund, weshalb die oberste Strafverfolgungsbehörde Schleswig-Holsteins mit Sitz in Schleswig eingeschaltet wurde, ist eine Ende Januar bekannt gewordene Ermittlungspanne der Polizei.

Leichenfund erst bei zweiter Durchsuchung in dem Rendsburger Haus

Die Beamten hatten den Verbleib einer seit Spätsommer 2018 vermissten 26-jährigen Frau aus Geesthacht untersucht. Hinweise deuteten auf einen Mann aus Rendsburg hin – die Polizisten stellten den Zusammenhang jedoch nicht her.

Erst als ihm eineinhalb Jahre später zur Last gelegt wurde, eine Prostituierte aus Rendsburg getötet zu haben, fanden die Ermittler die Leiche der Geesthachterin auf dem Dachboden des 40-jährigen Rendsburgers.

Dabei hatte die Polizei die Wohnung des Mannes schon einmal durchsucht, weil er mit der Scheckkarte der vermissten 26-Jährigen bezahlt hatte. Es blieb jedoch bei Betrugsermittlungen - unter dem Dach schaute damals niemand nach.

Nun wird untersucht, ob der Mann nicht bereits viel früher hätte überführt werden müssen. Auf diese Weise wäre der Tod der zweiten Frau mutmaßlich verhindert worden.

Staatsanwaltschaft Herrin des Verfahrens im Fall der vermissten Geesthachterin

Nachdem die Polizei ihren Fehler eingeräumt hatte, übergab sie den Fall direkt nach Schleswig, so Wiebke Hoffelner. Es handele sich um einen außergewöhnlichen, seltenen Vorgang.

Denn möglicherweise gerät auch die Arbeit der Staatsanwaltschaften Lübeck und Kiel ins Visier, sollten sich bei der derzeitigen Prüfung tatsächlich Anhaltspunkte für Straftaten ergeben. Schließlich waren sie jeweils Herrin ihrer Ermittlungsverfahren, als es um die vermisste Geesthachterin und den mordverdächtigen Rendsburger ging.

In dieser Funktion verantworteten sie unter anderem die Gründlichkeit der Ermittlungen, also letztendlich auch das Vorgehen der Polizei. Mit einem Ergebnis der Prüfung rechnet Wiebke Hoffelner frühestens Mitte April.

Polizei arbeitet 25 ungeklärte Vermisstenfälle in Schleswig-Holstein auf

Sollte sich dabei ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten der Strafverfolgungsbehörden ergeben, würde die Generalstaatsanwaltschaft jedoch nicht selbst ermitteln. Das sei grundsätzlich nicht vorgesehen.

Stattdessen würde das Verfahren an eine Staatsanwaltschaft abgegeben, die nicht beteiligt ist. So werde vorgegangen, "um jeglichem Anschein der Voreingenommenheit zuvorzukommen", so Hoffelner. Infrage kämen dann noch Itzehoe oder Flensburg.

Ungeachtet dessen hatte die Polizei selbst angestoßen, alle ungeklärten Vermisstenfälle seit 2016 noch einmal aufzuarbeiten. Sie sollten auf Fehler überprüft werden.

Staatsanwaltschaft Kiel steht unmittelbar vor Erhebung der Anklage

Außerdem wollten die Beamten klären, ob die Standards der Ermittlungsführung noch zeitgemäß sind und ob Aus- und Fortbildung angepasst werden müssen.

Die Akten von insgesamt 25 Frauen und Männern, die länger als drei Monate vermisst sind, hat der Facharbeitskreis Mordermittlungen, der aus Kripo-Beamten aus ganz Schleswig-Holstein besteht, dazu durchgearbeitet. Änderungswürdige Ansätze würden derzeit diskutiert, hieß es vom Landeskriminalamt.

Unterdessen steht die Staatsanwaltschaft Kiel unmittelbar davor, den mutmaßlichen Mörder der beiden Prostituierten anzuklagen. Der Mann schweigt in der Untersuchungshaft weiterhin zu den Vorwürfen.