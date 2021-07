Kiel

Die Corona-Inzidenz steigt, trotzdem entfällt die Testpflicht – dieser Gegensatz trifft nicht überall in Schleswig-Holstein auf Verständnis. Während der Hotel- und Gaststättenverband die am Montag in Kraft getretene Landesverordnung begrüßt, kommen bei manchen Gastronomen Zweifel auf.

Seit Anfang Juli zeigt die Kurve der Ansteckungen nach oben. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ist in Schleswig-Holstein seitdem von 3,3 auf 14,4 gestiegen. Trotz des Anstiegs hatte die Landesregierung in der vergangenen Woche einige Lockerungen bei den Corona-Regeln beschlossen.

Kieler Testanbieter Labor Krause will bis Herbst durchhalten

Unter anderem müssen Gäste von Restaurants und Bars keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen, wenn sie drinnen sitzen wollen. Auch wer in Hotels, Pensionen oder auf Campingplätzen übernachtet, muss nur noch bei Anreise einen Nachweis vorlegen. Der zweite Test nach 72 Stunden Aufenthalt entfällt.

Die Corona-Bekämpfungsverordnung sieht auch keine Pflicht bei sogenannten „Veranstaltungen mit Gruppenaktivität“ vor, etwa Hochzeiten oder Firmenfeiern. Das gilt ebenfalls bei Sport und der Kinder- und Jugendhilfe.

Die Betreiber von Teststationen sind skeptisch. Thomas Lorentz, Geschäftsführer und ärztlicher Leiter des Kieler Labors Dr. Krause & Kollegen, das an 19 Standorten kostenlose Bürgertests anbietet, sagt: „Wir haben ein exponentielles Wachstum. Mit dem Schulbeginn und schlechterem Wetter im Herbst werden die Zahlen weiter steigen. Bis dahin versuche ich durchzuhalten.“ Er rate jedem, der Erkältungssymptome hat, zu einem Abstrich.

Drive-in an der B76 in Eckernförde wird geschlossen, bleibt aber auf Abruf

Ob das Testangebot ohne Testpflicht bestehen bleibt, ist fraglich. „Wenn es wirtschaftlich eng wird, muss ich schließen“, so Lorentz. Er habe bereits eingespart, nachdem die Bundesregierung Anfang Juli die Vergütung pro Test gesenkt hat. Er werde beobachten, wie stark die Nachfrage in dieser Woche sinkt.

Erst dann entscheide er, ob einzelne Stationen zusammengelegt werden, in Kiel möglicherweise Europaplatz und Bootshafen. An den sozialen Brennpunkten Garden und Mettenhof wolle er bleiben.

Lesen Sie auch Dänemark erneut zum Corona-Risikogebiet erklärt

Auch andere Anbieter gehen davon aus, dass die Testinfrastruktur wieder gebraucht wird. „Wir frieren unsere Station ein“, sagt Daniel Spinler, der im Mai einen großen Test-Drive-in an der B76 in Eckernförde aufgebaut hatte. „Der Betrieb lohnt sich nicht mehr. Aber wir können in kürzester Zeit wieder starten, falls das nötig ist.“

Gastronomen auf Sylt und in Kiel wollen zunächst an Testpflicht festhalten

Stefan Scholtis vom Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Schleswig-Holstein sagt: „Der Wegfall der Testpflicht ist ein weiterer, richtiger Schritt für unsere Mitgliedsbetriebe.“ Nun müssten auch die Maskenpflicht für die Mitarbeiter sowie die Höchstzahl der Kontakte von 25 Personen bei Familienfeiern fallen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Dehoga-Ortsverband Sylt hingegen sieht das anders und unterstützt sogar, dass einige Betriebe freiwillig an der Testpflicht festhalten wollen. So hat auch Vincent Töpsch entschieden, Inhaber des Cafés Blattgold in Kiel. „Die Lockerungen sind bei steigender Inzidenz das falsche Signal“, sagt er. Er wolle Gäste und Mitarbeiter schützen.