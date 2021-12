Schleswig/Kiel

Jetzt wird es langsam peinlich für Justizminister Claus Christian Claussen: Nach dem Lübecker Oberstaatsanwalt Ralph Döpper geht nun auch Vize-General Prof. Georg-Friedrich Güntge gegen die Entscheidung des CDU-Politikers vor, die Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Heß zur Generalstaatsanwältin zu befördern.

„Ich habe Widerspruch gegen die Entscheidung des Ministers eingelegt und beim Verwaltungsgericht Schleswig einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt“, sagte Güntge unserer Zeitung. Die Konkurrentenklage in Schleswig sei eine „reine Sicherungsmaßnahme.“ Hintergrund: Mit der Klage verhindert Güntge bis auf Weiteres die bereits vom Kabinett abgesegnete Ernennung von Heß und erhält zudem Einsicht in Claussens Auswahlvermerk. „Ich will sehen, ob das Verfahren korrekt gelaufen ist.“ Güntge ist damit nicht allein. Auch Döpper klagt und erhofft sich aus den Ministeriumsakten Aufschluss darüber, warum der Minister sich für die Leiterin der Kieler Anklagebehörde entschieden hat.

Kritiker sagen: Alle drei Bewerber haben das Zeug zum General

In Justizkreisen gibt es den Verdacht, dass es Claussen nicht allein um eine Bestenauslese ging. Heß ist zwar parteilos, als wertkonservative Juristin aber gern gesehener Gast im CDU-Milieu. Selbst Kritiker räumen allerdings ein, dass alle drei Bewerber das Zeug zum General haben. Sie haben Top-Beurteilungen erhalten, sind seit Jahren Leitende Oberstaatsanwälte und haben sich in verschiedenen Fachgebieten Meriten erworben. Prof. Güntge beispielsweise gilt in der Nord-Justiz als „Rechtspapst“ und lehrt am Kieler Uni-Institut für Kriminalwissenschaften.

In Justizkreisen wird erwartet, dass Güntge und Döpper nach Prüfung der Ministeriumsakten in den nächsten Wochen entscheiden, ob sie den Klageweg weiter beschreiten. In diesem Fall dürfte zum Jahreswechsel, wenn General Wolfgang Zepter in Pension geht, die Nachfolge noch ungeklärt sein. Kommissarischer Chefankläger in Schleswig-Holstein würde dann wohl sein ständiger Vertreter, also Prof. Güntge.

