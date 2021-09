Zweite Probefahrt: Gorch Fock legt am Dienstag wieder ab

Wilhelmshaven

Sie wagt einen neuen Anlauf: Die „Gorch Fock“ soll am Dienstag ab etwa 13.30 Uhr vom Marinestützpunkt Wilhelmshaven zu einer zweiten Probefahrt aufbrechen. Das Segelschulschiff wird etwa einen Tag auf der Jade und der Nordsee unterwegs sein, ehe es am Mittwoch gegen 15 Uhr wieder in Wilhelmshaven einlaufen soll.

Gorch Fock: Erste Probefahrt musste wegen defekten Ventils abgebrochen werden

Die erste Probefahrt musste Anfang September aufgrund eines defekten Regelventils an der Maschinenanlage vorzeitig abgebrochen werden. Zwei Schlepper brachten die „Gorch Fock“ daraufhin in den Marinestützpunkt Wilhelmshaven.

Dort wurde das defekte Ventil ausgetauscht. Die Arbeiten am Ventil und den damit verbundenen notwendigen Anpassungen der Zuleitungen sind seit der vergangenen Woche abgeschlossen, so ein Sprecher der Lürssen Werft. Das sei im Rahmen der regulären Endausrüstung passiert.

„Gorch Fock“ soll am 30. September an Marine übergeben werden

Parallel seien weitere geplante Erprobungen wie ein Krängungsversuch und die Prüfung der Funk- und Navigationsanlage in den vergangenen Tagen erfolgreich durchgeführt worden. Wenn die zweite Probefahrt erfolgreich verläuft, soll die „Gorch Fock“ am 30. September offiziell an die Deutsche Marine übergeben werden.

Die Lürssen Werft hatte die Überholung des Segelschulschiffes von der insolventen Elsflether Schiffswerft 2019 übernommen. Insgesamt dauerte die Grundsanierung der „Gorch Fock“ fast sechs Jahre. Die Arbeiten hatten sich immer wieder verzögert, die Kosten stiegen in der Zeit von zehn Millionen auf 135 Millionen Euro.