Kiel

Man habe eins zu eins Vakzin zurückgestellt, sagte er am Mittwoch im Landtag und reagierte damit auf Meldungen, wonach im Norden Zweitimpfungen gefährdet sein könnten. Das sei nicht der Fall. Das Land habe bisher vom Hersteller-Konsortium Biontech-Pfizer 117000 Impfdosen erhalten. Davon seien 69716 verimpft worden. Auf Lager habe man derzeit 47284 Dosen.

Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) hatte sich am Morgen kritisch über die Versorgung des Landes geäußert. „Der Impfstoff geht uns momentan nicht aus“, versicherte er. Die Verlässlichkeit der Lieferungen lasse aber zu wünschen übrig.

Anzeige

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach.

Garg ergänzte am Mittag, dass die Menschen derzeit in den Impfzentren, den Krankenhäusern wie auch den Alten- und Pflegeheimen ihre Zweitimpfungen erhalten. Das habe „absolute Priorität“. Für Mitte Februar habe die Firma Moderna erste Lieferungen angekündigt; dieser Impfstoff werde in den Impfzentren eingesetzt.

Lesen Sie auch: Schleswig-Holstein legt Priorität auf Zweitimpfung

Anfang der Woche hatte das Gesundheitsministerium aufgrund eines Lieferengpasses eine für Dienstag geplante Vergabe neuer Termine abgesagt. Aufgrund des gewählten Wochenrhythmus brauche man im Gegensatz zu anderen Bundesländern keine Termine abzusagen, betonte Garg. Ihn ärgere aber, dass man über die geringere Liefermenge „extrem knapp“ informiert worden sei.

Situation für alle frustrierend

Für das erste Quartal seien dem Land nunmehr statt ursprünglich 195 000 Dosen des Herstellers Biontech nur 190 000 zugesagt worden. „Allein das ist schon für die Menschen frustrierend – und auch für die Gesundheitsminister.“ Mit dieser Menge ließen sich 80 000 Menschen impfen. „345 000 hätten aber einen Anspruch. Es braucht also mehr Impfstoff, und der muss schnell kommen.“

Lesen Sie auch: Übles Geschäft mit vermeintlichem Impfstoff im Darknet

Der Landtag stellte mit breiter Mehrheit fest, dass das Land für die erfolgreiche Umsetzung der Impfstrategie zwingend auf die Lieferung ausreichender Mengen angewiesen sei. „Der Bund ist dementsprechend in der Verantwortung, alle Möglichkeiten zum Produktionsausbau zu unterstützen und die Einhaltung vertraglich vereinbarter Lieferungen zu gewährleisten“, hieß es.