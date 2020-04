Ausgesperrt aus dem eigenen Zuhause

Berlin

Wer ein Ferienhaus oder eine Zweitwohnung in Schleswig-Holstein hat, darf sie wegen der Corona-Krise derzeit nicht benutzen. Die Landesregierung hat zwar angekündigt, dass ihre Besitzer bei Lockerungen im Tourismus die ersten sein sollen, die zurückkehren dürfen. Einen konkreten Zeithorizont gibt es dafür jedoch bislang nicht. Bei Zweitwohnungsbesitzern wie Christiane Günterberg aus Berlin sorgt das für Frust. Seit fast 30 Jahren hat sie ein Haus im Grünen zwischen Lütjenburg und Schönwalde. Seit sie im Ruhestand ist, verbringt die 69-Jährige dort etwa die Hälfte des Jahres. „Jetzt wird mir der Zugang verwehrt. Ich fühle mich schon recht diskriminiert“, sagt sie.

Günterberg hat zwar Verständnis für die Einschränkungen wegen der Corona-Krise. „Aber ich kann das Haus doch nicht monatelang ohne Kontrolle leer stehen lassen – zumal die Gasheizung läuft.“ Zu den Nachbarn vor Ort sei das Verhältnis nicht so eng, dass sie jemandem den Schlüssel überlassen wolle. Ein Berliner Freund, der sonst manchmal nach dem Rechten sehe, könne ja nun selbst nicht in sein Haus auf dem ehemaligen Gutsgelände.

Kürzlich sei ein Glasfaserkabel bis ans Haus verlegt worden, aber noch nicht bis in den Wohnbereich. „Damit der Anschluss gelegt werden kann, müsste ich ja anwesend sein.“ Sie würde gerne eine Ausnahmeregelung erhalten, um wenigstens für ein paar Tage kommen zu dürfen und solche Dinge zu regeln. Aufgrund des Einreisestopps für Touristen könne sie sich allerdings nicht einfach ins Auto setzen und hoffen, dass sie zu ihrem Haus durchkomme.

Es gibt Ausnahmen

Die Allgemeinverfügung des Kreises Plön über das Verbot der Nutzung von Nebenwohnungen, die gerade bis zum 3. Mai verlängert wurde, sieht tatsächlich Ausnahmen vor, wenn „zwingende und nicht aufschiebbare Erhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen an der Nebenwohnung“ vorgenommen werden sollen. Das gelte nicht für Renovierungsarbeiten, heißt es weiter. Ob das im geschilderten Fall zutreffe, könne das Ordnungsamt prüfen, so Kreissprecherin Nicole Heyck. Dort müsste Günterberg einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung stellen. Die Plöner Landrätin sei wie ihre Kollegen in den anderen Kreisen der Auffassung, dass es weiter geboten sei, den Zugang zu Schleswig-Holsteins Küsten zu begrenzen. „Das ist keine politische, sondern eine allein am Infektionsgeschehen und dem Gesundheitsschutz ausgerichtete Entscheidung“, so Heyck.

Weitere Klarheit sollen am Donnerstag Beratungen von Land und Kreisen zu den weiteren Lockerungen für den touristischen Bereich ergeben. Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) hatte angekündigt, dass dabei in einem ersten Schritt erlaubt werden soll, die Zweitwohnungen wieder zu beziehen. Tourismusminister Bernd Buchholz ( FDP) sieht die Landkreise in der Pflicht, ihre Verbote aufzuheben, um den Besitzern eine Rückkehr in ihr Eigentum zu ermöglichen. Die Landräte erwarteten dagegen eine klare Anweisung vom Land. Sie haben ihre Verbote bis einschließlich 3. Mai verlängert.

„Sollte die Zahl der Neuinfektionen auch in den kommenden Tagen niedrig bleiben oder gar weiter sinken, ist es aus Sicht des SSW unbedenklich, den Bezug von Ferien- und Zweitwohnungen kurzfristig freizugeben“, sagte SSW-Landeschef Lars Harms.

Gesundheitsbehörden benötigen Infos

Andreas Tietze, tourismuspolitischer Sprecher der Grünen im Landtag, sagte am Mittwoch, er habe Verständnis dafür, dass viele Menschen gerade bei gutem Wetter gerne ihre Zweitwohnung nutzen würden. Es sei aber notwendig, dass Infektionsketten nachgegangen werden könne. „Dies könnte meiner Ansicht nach sichergestellt werden, indem die Gesundheitsbehörden informiert werden müssen, wer sich in den Zweit- oder Ferienwohnungen aufhält und wie lange“, so Tietzes Vorschlag. „Das könnte beispielsweise durch eine Online-Meldung passieren, die vor einer Nutzung der Wohnung auszufüllen ist, oder mit Hilfe einer App.“ Das solle keine „Schnüffelei“ sein, sondern dem Schutz aller dienen.

Christiane Güntersberg hofft nun erst einmal darauf, dass ihr der Kreis Plön eine Anreise erlaubt, um nachsehen zu können, ob im Haus alles in Ordnung ist. Und sie wünscht sich eine Rückkehr zum Zweitwohnsitz in naher Zukunft. „Es wäre schön, wenn ich bald wieder am Teich sitzen und den Karpfen zusehen könnte.“