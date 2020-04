Kompetenzstreit um Corona-Lockerungen

Kiel

„Um die erste Stufe der touristischen Lockerungen hinzubekommen, bedarf es jetzt einer Erklärung der Landräte darüber, dass die Zweitwohnungen auch wieder angefahren werden dürfen“, so Buchholz. Die Landesregierung habe das schließlich nicht geregelt. Die Landräte hätten die Verbote selbst aufgestellt und müssten sie nun auch wieder auslaufen lassen.

Sie könnten jetzt nicht so tun, als ob das Sache des Landes sei. Wann die Menschen aus seiner Sicht wieder zurück in ihre Wohnungen dürfen sollten, ließ Buchholz offen. Es gehe ihm darum, dass die Landräte auf diesen Tag vorbereitet sind und die Kreise in Absprache miteinander eine einheitliche Linie fahren.

Landkreistag hält Lockerung für zu früh

„Eine Aufhebung der Verbote wird von den Kreisen für zu früh erachtet“, sagt Sönke Schulz, Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages. Gerade in einem Kreis wie Ostholstein, in dem sich über 25000 Zweitwohnungen befinden, würde sich die Zahl der Personen vor Ort erheblich erhöhen.

„Die Leute kommen ja mindestens zu zweit, das würden also mehr als 50000 Menschen mehr vor Ort bedeuten. Viele von ihnen sind aus den Risikogruppen“, so Schulz. Ihnen würden nicht genug Intensivkapazitäten gegenüber stehen.

Kreise verlängern Verbote bis einschließlich 3. Mai

Im Kreis Ostholstein ist ebenso wie in Plön, Nordfriesland und Dithmarschen die Anreise zur Nutzung einer Zweitwohnung bis einschließlich 3. Mai weiter untersagt. Nur Menschen, die auch ihren Erstwohnsitz im jeweiligen Kreis haben, dürfen in ihre Wohnungen. Das liege daran, dass die Krankenhauskapazitäten für den Kreis kalkuliert seien, so Schulz.

In Nordfriesland gilt diese Ausnahmeregelung auch für Menschen aus naheliegenden Kreisen wie Schleswig-Flensburg, Steinburg, Dithmarschen und die Stadt Flensburg. In Nordfriesland befinden sich mehr als 11000 Zweitwohnungen.

Nordfriesland macht einige Ausnahmen

Der Kreis werde zudem Ausnahmegenehmigungen für Aufenthalte von bis zu zwei Tagen erteilen, die zur Instandhaltung der Wohnung erforderlich seien. „Insbesondere soll den Eigentümern von Ferienwohnungen ermöglicht werden, ihre Wohnungen für eine Gästevermietung vorzubereiten“, heißt es in der Verordnung.

Das soll den Weg für die weiteren vom Land angekündigten Lockerungen im Tourismus ebnen, die in einem zweiten Schritt die Wiedereröffnung von Ferienwohnungen und Hotels unter Auflagen vorsieht.

Die Landkreise und Bürgermeister der kreisfreien Städte seien in einer Telefonkonferenz mit der Staatskanzlei am vergangenen Donnerstag so verblieben, dass in dieser Woche ein erneutes Gespräch über mögliche Zeitpunkte für Lockerungen in dieser Frage stattfinden soll.

„Insofern waren wir doch sehr verwundert über die Forderung des Wirtschaftsministers am Wochenende“, kritisierte Schulz. Der Minister habe hierzu nicht das direkte Gespräch mit den Kreisen gesucht. Wenn die Landesregierung den Zweitwohnungsbesitzern schnell eine Rückkehr in ihre Domizile ermöglichen wolle, könne sie das im Übrigen über eine Weisung des Gesundheitsministeriums an die Kreise regeln, so Schulz. Das sei aber offensichtlich nicht gewollt.

