Schleswig-Holsteins Landesregierung hat die Kreise am Montag zum einheitlichen Umgang mit Zweitwohnungsbesitzern aufgefordert. "Neue Anreisen in Zweitwohnungen ohne triftigen Grund sind untersagt", stellte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) klar. Wer aber in einer Zweitwohnung lebt, darf bleiben.