Lockerungen in Aussicht gestellt: Trendwende im Tourismus auch für Hotels

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) betonte, er werde sich "nicht am Windhunderennen zwischen den Bundesländern“ beteiligen. Jede weitere Lockerung sei vom weiteren Infektionsgeschehen abhängig. Bleibe es bei den niedrigen Neuinfektionen, können Gastronomie und Tourismus Mitte Mai und vor Pfingsten unter klaren Schutzregeln öffnen.

Dazu gehören ein Hygienekonzept, die Begrenzung für Gäste nach Fläche und die Registrierung der Gäste. „Ich halte nach wie vor die Sommersaison nicht für verloren“, erklärte Buchholz. "Es ist sehr gut möglich, dass die inländischen Destinationen wie Schleswig-Holstein von den weltweiten Reisebeschränkungen profitieren.“

Genauer Zeitplan für Gastro und Tourismus folgt

Über die Lockerungen in Gastronomie und Tourismus will Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) sich am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der anderen Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel abstimmen, kündigte er bei einer Pressekonferenz an. Am Donnerstag will Günther dann im Landtag den konkreten Zeitplan des Landes für die Gastronomie und den Tourismus vorstellen. „Wir wollen eine klare Perspektive für alle Bereiche geben“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) am Dienstag nach Beratungen des Kabinetts.

Nach seinen Angaben geht es beim Wiederhochfahren der wichtigen Branche für Schleswig-Holstein um „den gesamten Bereich Gastronomie, Tourismus, Vermietung und Hotels“. Die Koalition wolle diese Bereiche in mehreren Phasen wieder hochfahren und konkrete Regelungen zu Mindestabständen und Hygienevorschriften für die einzelnen Bereiche festlegen.

Buchen statt Stornieren

Währenddessen berichten Hoteliers von einer Trendwende. "Nach wochenlangen Stornierungen, kamen nach Ostern erste Buchungen herein. Inzwischen bekomme ich fast nur noch Buchungen“, sagt Kim Frahm, Leiter des Strandhotels Seeblick in Heikendorf. Auch Jens Sroka, Geschäftsführer der Beach Motels in St. Peter Ording und Heiligenhafen, bestätigt: „Unsere Reservierung ist wieder voll besetzt. Wir bekommen viele Buchungen rein.“

Für Stefan Borgmann, Tourismuschef in Eckernförde, ist klar: „Die Schockstarre ist bei den Urlaubern gewichen. Die Buchungen nehmen zu und mit der jetzt verkündeten Freigabe ab Pfingsten wird das schlagartig nach oben schnellen. Viele unserer Stammgäste haben auch schon den ursprünglich geplanten Urlaub nach hinten verschoben.“

Schleswig-Holstein im Vorteil

Die Branche ist sich einig, dass Schleswig-Holstein trotz der Corona-Einschränkungen die Chance auf neue Gäste hat. „Der Erfolg dieses Jahr wird sehr davon abhängen, wie sehr die Politik uns noch einschränkt“, sagt Sroka. Zwei Monate seien verloren, das Tagungs-, Gruppen- und Hochzeitsgeschäft nicht in Sicht. „Aber generell glauben wir, dass viele sich in diesem und im kommenden Jahr für einen Urlaub in Deutschland entscheiden werden.“

Unter Infektionsschutzgesichtspunkten kann Schleswig-Holstein besonders punkten, ist Manuela Schütze von der Tourismusagentur TASH überzeugt.

„Wir erwarten, dass das neue Gäste anlockt. Wir haben hier viel Weite, dank der frischen Brise eine gute Durchlüftung und bieten viele Aktivitäten, bei denen sich problemlos Abstand halten lässt.“ Gerade im Binnenland gebe es da noch viel Potenzial.

Potenzial Seen und Naturparke

Genau darauf setzt man auch beim Mittelholstein Tourismus. „Zwar entfallen mit den Festivals und anderen Kulturveranstaltungen durch Corona einige traditionelle Anziehungspunkte, aber wir gehen davon aus, dass mehr Individualreisende kommen werden, die in den Naturparken wandern oder Radfahren und in unseren Seen baden und Wassersport wie Kanufahren und Standup-Paddling machen“, erklärt der Geschäftsführer Heiko Müller.

Ein Risiko sieht Manuela Schütze von der TASH allerdings in der wirtschaftlichen Lage vieler Bundesbürger: Durch Kurzarbeit und Arbeitsplatzverlust könnten vielen das Geld für Urlaub fehlen. Da sei es gut, dass mit den Jugendherbergen und Campingplätzen auch Reisen für wenig Geld möglich sei.

Mehr Familien in Jugendherbergen

„Bisher machen Familien nur 20 Prozent unserer Gäste aus. Für diesen Sommer erhoffen wir aber deutlich mehr. Denn wir haben viele Familienherbergen, die zudem Bed and Bike, also für Radfahrer, zertifiziert sind, wie in Schönberg, am Westensee oder in Bad Segeberg“, sagt Katharina Pauly von Landesverband des Jugendherbergswerk. Sie erwartete, dass das Jugendherbergshopping etwa von Lauenburg quer durchs Land bis Niebüll auch von Schleswig-Holsteinern verstärkt genutzt wird.

