Digitalisierung beschleunigt Diagnose

Kiel

Durch die Online-Auflage des Programms, die eQuamadi genannt wird, soll die für die Patientinnen belastende Wartezeit verkürzt werden. Auch eine Therapie soll, falls notwendig, zeitnah begonnen werden können.

Ziel von Quamadi (Qualitätsgesicherte Mammadiagnostik) ist, Brustkrebs bei Risikopatientinnen oder Patientinnen mit Verdachtsbefund rechtzeitig zu erkennen. Um das zu gewährleisten, gilt ein Mehr-Augen-Prinzip. So beurteilen etwa zwei Radiologen unabhängig voneinander Mammographien und ergänzende Aufnahmen. In Zweifelsfällen wird ein klinisches Brustzentrum hinzugezogen.

Befunde werden bisher per Kurierdienst in die Arztpraxen gebracht

Bislang werden mit dem Programm, das es seit 2005 gibt, laut Kassenärztlicher Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) etwa 250.000 Papierbefunde und 75.000 Mammographieaufnahmen pro Jahr mittels Kurierdienst zwischen den beteiligten Fachärzten transportiert. Der Kurier hält dabei einen Fahrplan ein, auf dem manche Praxen nur einmal pro Woche das Ziel sind.

Das soll nun wegfallen: Die beteiligten Ärzte sind digital miteinander vernetzt, Behandlungsdaten und Mammographieaufnahmen werden künftig online in einer Fallakte pro Patientin abrufbar sein. "Doppeluntersuchungen werden unterbunden und bei den Bildern gibt es keine Qualitätsverluste", erklärt Monika Schliffke, die Vorstandvorsitzende der KVSH.

Auch die Daten könnten nicht mehr abhandenkommen: "Früher kam es mal vor, dass CDs oder USB-Sticks verloren gingen." Mit der Digitalisierung soll zudem Geld gespart werden: Derzeit würde Quamadi pro Jahr 650.000 Euro kosten, sagt Schliffke. Künftig sollen davon bis zu 25 Prozent eingespart werden.

Alle Krankenkassen machen bei eQuamadi mit, ebenso 380 Gynäkologen, rund 40 Radiologie-Praxen und vier klinische Brustzentren in Schleswig-Holstein. Doris Scharrel, die Landesvorsitzende des Berufsverbands der Frauenärzte, sieht große Vorteile in der Digitalisierung der Daten: "Für das Einschreiben in das Portal brauchen die Ärzte unter zwei Minuten. Danach wird nur noch geklickt", sagt die Gynäkologin.

Ein Überweisungsschein soll nicht mehr nötig sein

Fehlerhafte Evaluationsbögen, etwa durch fehlende Stempel oder eine unleserliche Schrift, gebe es so nicht mehr. Zudem sei kein Überweisungsschein zwischen den Fachärzten mehr notwendig. "Die Frauen sagen in den Praxen, dass sie Quamadi-Patientinnen sind. Das kann dann am Computer überprüft werden."

Für Bilder und Befunde wurde im Rechenzentrum der KVSH ein Datenzentrum eingerichtet. Das Land Schleswig-Holstein unterstützte dies mit 150.000 Euro. „Eine frühe und sicherere Diagnose wie in eQuamadi bedeutet auch bessere Behandlungs- und Heilungschancen“, sagt Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP).

Für die Datensicherheit ist aus Sicht der KVSH gesorgt. Um bei dem Programm mitmachen zu können, müssen Ärzte die Teilnahme beantragen. Jeder Mediziner erhält ein individuelles Passwort. Vor allem aber müssen die Praxen an die Telematikinfrastruktur des Gesundheitswesens angeschlossen sein, durch die höhere Sicherheitsstandards als bei gewöhnlichen Internetverbindungen gewährleistet werden sollen.

Bei der Erarbeitung des Konzeptes tauschte sich die KVSH wie schon zuvor bei Quamadi mit dem Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz aus. "Das Konzept zeigt ein ausgeprägtes Bewusstsein für die möglichen Risiken: Es soll gewährleisten, dass die Daten nicht in falsche Hände geraten", sagt die Datenschutzbeauftragte des Landes, Marit Hansen. Aus ihrer Sicht gibt es derzeit keinen Anlass für Datenschutz-Bedenken.

Lesen Sie auch:

Diagnose Brustkrebs: Wenn das Leben aus den Fugen gerät

Kassen zahlen künftig für Biomarker-Test

Brustkrebs-Früherkennung im Überblick

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.