Ab sofort: Auto-Abmeldung per Internet

Gut ein Jahr lang ist an der virtuellen Zulassungsstelle gefeilt worden. Seit März lief in den Kreisen Plön und Steinburg ein Pilotprojekt. Jetzt startet das Programm i-Kfz landesweit. "Zunächst wird das einfache Abmelden eines privaten Fahrzeugs möglich sein, weitere Dienste werden in den nächsten Wochen und Monaten folgen", versichert Nicole Beckendorf vom IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITVSH).

Früherer Start durch Corona

Das neue Angebot kommt zur rechten Zeit: Durch die Corona-Krise sind zurzeit viele Zulassungsstellen - wenn überhaupt - nur eingeschränkt erreichbar. "Wir haben den Start nun etwas vorgezogen, um den Publikumsverkehr vor Ort zu entzerren", so Beckendorf. Mit dem Online-Programm müssen Schleswig-Holsteiner nicht länger auf die Abmeldung ihres Autos warten.

Erreichbar ist iKfz über die Internetseite der jeweiligen Kfz-Behörden vor Ort. "Alle Zulassungsstellen in den insgesamt elf Kreisen und vier kreisfreien Städten nutzen die gleiche technische Infrastruktur", so Beckendorf. Die neue Software ist direkt mit dem zentralen Fahrzeugregister des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg verknüpft.

So funktioniert es

Unter dem Schlagwort "Außerbetriebsetzung" sind die weiteren Schritte im Menü hinterlegt. Ein paar technische Voraussetzungen gibt es allerdings: Zur Nutzung wird ein neuer Personalausweis (nPA) oder elektronischer Aufenthaltstitel (eAT) mit aktivierter Online-Ausweisfunktion (eID) sowie ein Kartenlesegerät vorausgesetzt. Alternativ reicht allerdings auch ein Smartphone - entweder ein Android–Gerät (ab Version 5.0 aufwärts) oder ein iPhone (ab iOS-Version 13.2 aufwärts). Wichtig ist, dass der Besitzer die kostenlose „AusweisApp2“ installiert hat.

Etwa 20 Minuten dauert die Abmeldung. Wer denkt, dass anders als vor Ort in der Zulassungsstelle im Netz keine Gebühr fällig wird, der irrt. Je nach kommunaler Gebührensatz führt der letzte Schritt zum virtuellen Überweisungsträger. In den ersten Stunden nach dem Start hatten bereits 20 Schleswig-Holsteiner online ihr Auto abgemeldet.

Insgesamt 30 Programmierer und IT-Experten waren an dem Projekt beteiligt. Unterstützt wurde i-Kfz von Mitarbeitern der Zulassungsstellen Itzehoe und Schleswig-Flensburg. Die technische Umsetzung erfolgt durch den landeseigenen Dienstleister Dataport. Das Projekt wird durch das Zentrale IT-Management des Landes sowie den IT Verbund Schleswig-Holstein koordiniert. "Die Aufgabe war komplex, zumal auch Schnittstellen zu den Versicherungen oder dem Zoll geschaffen werden mussten", sagt einer der Entwickler.

Weitere Tools geplant

Ziel sei es nun, weitere Funktionen zeitnah freischalten zu können: So sollen bald auch Neuzulassungen und Ummeldungen möglich sein. Ausgenommen sind bislang Privatfahrzeuge mit Sonderkennzeichen und Abmeldungen für Fahrzeughalter ohne Hauptwohnsitz in Schleswig-Holstein.