Heiligabend mal anders: Familie Früchtnicht lädt fremde Nachbarn ein

Kiel

Die Idee hat die junge Familie schon seit ein paar Jahren umgetrieben. „Aber wir haben uns bisher nicht getraut und wussten auch nicht, wie wir das in der Nachbarschaft bekannt machen sollten“, sagt Kim Früchtnicht und ihr Mann ergänzt, auf dem Land kenne man seine Nachbarn noch, aber in einer Großstadt wie Kiel sei das Leben eher anonym, seien Begegnungen in der Nachbarschaft eher zufällig. Dabei könne eine gute Nachbarschaft im Quartier ein Gewinn sein.

Doch wie findet man Menschen, die genauso denken? Wie kann man in Kontakt kommen? Kim Früchtnicht hatte von nebenan.de gehört und dachte: Das ist einen Versuch wert. Nebenan.de – dahinter verbringt sich eine bundesweite Plattform, auf der sich Erwachsene kostenlos registrieren lassen können, um unkompliziert Menschen aus der Nachbarschaft kennenzulernen, sich zu helfen, zu Aktivitäten zu verabreden, um Dinge zu teilen und zu verschenken.

nebenan.de: Digital, lokal und leicht zu bedienen

Die Plattform im Internet wurde 2015 von Christian Vollmann in Berlin gegründet: Der junge Bayer vermisste seine Dorfgemeinschaft, das Schwätzchen beim Bäcker, die spontane Hilfe bei einem Transport oder den Tipp bei der Suche nach einem zuverlässigen Handwerker. Doch hatten seine Nachbarn in Berlin überhaupt Interesse daran? Um das herauszufinden, startete Vollmann einen Selbstversuch und klapperte die Wohnungen in dem Viertel ab. Die allermeisten Leute reagierten mit Erstaunen, aber auch mit Interesse. Also organisierte der 38-Jährige kurzerhand ein Online-Forum für seine Straße. Vom Erfolg angespornt, gründete er wenig später mit fünf Mitstreitern die Nachbarschaftsplattform nebenan.de. Sie sollte digital, lokal und leicht zu bedienen sein.

34500 Schleswig-Holsteiner nutzen das Netzwerk In Schleswig-Holstein nutzen aktuell gut 34500 Menschen in 255 lokalen Netzwerken die Nachbarschaftsplattform, unter anderem in Kiel, Altenholz, Dänischenhagen und Molfsee. Allein in Kiel gibt es 30 Nachbarschaften mit 8500 Bürgern, bundesweit sind es 1,4 Millionen Mitglieder. Für sie und gemeinnützige Organisationen ist die Nutzung kostenlos. Was Privatnutzer nach dem Log-In veröffentlichen, können Facebook, Google & Co. nicht auslesen. Nebenan.de verzichtet bewusst darauf, Daten personenbezogen auszuwerten, auf dieser Basis Werbung auszuspielen und diese Informationen an Dritte weiterzugeben. Es werden so wenig personenbezogene Daten wie möglich erhoben, verwendet und auf Wunsch unwiderruflich gelöscht. Lokales Gewerbe sowie Städte und Gemeinden können gegen eine Gebühr Inhalte platzieren. Damit soll langfristig die finanzielle Basis gesichert werden. Als Start-up wird die Plattform bisher über Investoren finanziert, etwa vom Burda Verlag und dem Risikokapitalgeber Lakestar. Mit der Sonderaktion „wir weihnachten“ soll der wachsenden Problematik von Einsamkeit niedrigschwellig entgegengewirkt werden. Bis Weihnachten können Privatpersonen oder gemeinnützige Organisationen noch Mitfeier-Gelegenheiten anbieten: www.wirweihnachten.de

„Mit nebenan.de will ich Nachbarschaften in lebenswerte Orte verwandeln. Orte, an denen wir für unser Viertel die Initiative ergreifen und uns zu Hause fühlen“, sagt Vollmann, der auch diverse kommerzielle Plattformen gegründet hat und zum Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Start-ups gehört. Doch das Sozialunternehmen nebenan.de liegt ihm besonders am Herzen: „Besonders in der Weihnachtszeit sehen wir, dass der Wunsch nach Gemeinschaft steigt und viele Nachbarn auf der Suche nach Gesellschaft sind. 2,5 Millionen Deutsche verbringen den 24. Dezember laut Gesellschaft für Konsumforschung allein. Mit der Initiative ‚wir weihnachten‘ wollen wir den sozialen Zusammenhalt in der Nachbarschaft über Alters-, Einkommens- und Herkunftsgrenzen hinweg stärken und Anonymität abbauen.“

Der Plan für Heiligabend steht

Wir weihnachten – das funktioniert so: Wer zu Heiligabend noch einen Platz am Tisch frei hat, gibt das über die Plattform bekannt und wartet, ob sich jemand meldet. Genauso hat das auch Kim Früchtnicht getan. „Mich hat es auch ein bisschen Überwindung gekostet, den Post zu veröffentlichen. Man weiß ja nie, was für Reaktionen kommen“, sagt sie. Doch recht schnell meldete sich eine Nachbarin, dann noch eine, schließlich auch noch eine Freundin. „Außerdem kommt noch meine Schwiegermutter. Es wird also eng und kuschlig“, sagt die 30-Jährige, denn die Wohnung, die das Paar mit Tochter Maja (8) und Sohn Finn (9) und drei Katzen bewohnt, ist kein Palast. Auch der Ablauf ist schon mit den Gästen geklärt. „Eine Nachbarin hat uns angeboten, gemeinsam einkaufen zu fahren. Das erleichtert die Sache erheblich, weil wir kein eigenes Auto haben. Ein Gast bringt eine Torte mit, das finde ich auch sehr nett.“

Losgehen soll es an Heiligabend schon um 14 Uhr. Nach dem Kaffeetrinken ist Zeit für Gemütlichkeit und Austausch. Am späten Nachmittag gibt es dann die Bescherung für die Kinder, wir Erwachsenen schenken uns nichts. Und danach wird zu Abend gegessen.“ Was sie kochen wird? „Das ist eine Überraschung, aber es wird gut und reichlich sein.“

Johannes Fürchtnicht: "Sonst hätten wir in der Uni nachgefragt"

Vorher würde sich die Familie aber freuen, wenn sie noch andere zu „wir weihnachten“ inspirieren könnten. „Ich glaube, dass viele Leute in der Lage wären, noch jemanden außerhalb ihrer Familie an den Tisch zu holen und das auch wollen, aber nur nicht wissen, wie sie das anstellen sollen.“ Bleibt die Frage, was sie gemacht hätten, wenn sich niemand gemeldet hätte. „Dann hätten wir es trotzdem gemacht“, sagt Johannes Fürchtnicht (33), „und uns über die Universität ausländische Studenten eingeladen, die hier ebenfalls niemanden haben, mit dem sie Weihnachten feiern können. “

