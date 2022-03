Kiel

U-Boote, Korvetten und Panzer aus Kiel, Sonar-Technik und Torpedos aus Wedel, Rettungssitze für Kampfjets aus Rellingen, Bergepanzer und anderes schweres Militärgerät aus Flensburg – die Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen. Auch wenn viele Menschen es nicht so gerne hören: Schleswig-Holstein zählt zu den Hotspots der deutschen Rüstungswirtschaft. TKMS, Thales, Raytheon, Hensoldt, Atlas-Elektronik, Flensburger Fahrzeugbau und natürlich Rheinmetall: Die Namen der im Norden aktiven Wehrtechnikfirmen lesen sich wie das Who’s who der Wehrtechnik.

Knapp 30 Unternehmen mit ausschließlich oder größtenteils militärischem Produktportfolio beschäftigen landesweit mehr als 5000 Menschen – Tendenz steigend. Seit der spektakulären Kehrtwende der Bundesregierung in der Rüstungspolitik ist zu erwarten, dass es mit Aufträgen und Beschäftigung in den kommenden Jahren weiter deutlich nach oben geht.

Schleswig-Holstein ist ein Hotspot der deutschen Wehrtechnik

100 Milliarden Euro als Einmalpaket, dazu ein deutlicher Anstieg des Rüstungsetats: Es sind schwindelerregende Summen, die die materiell über Jahrzehnte ausgezehrte Bundeswehr ertüchtigen sollen, damit Deutschland der verschärften Bedrohungslage nicht nur wirtschaftlich gerecht werden kann, sondern auch militärisch.

Sieht skeptisch in die Zukunft: Dieter Hanel, Vorsitzender des Arbeitskreises Wehrtechnik in Schleswig-Holstein. Quelle: Frank Behling

Schleswig-Holstein zählt bundesweit neben Bayern zu den wichtigsten Produzenten von Rüstungsgütern. Klar ist somit, dass der Norden vom großen Kuchen an Rüstungsaufträgen ein Stück abbekommen wird. Wie groß das sein wird, ist derzeit allerdings noch völlig offen.

Selbst erfahrene Branchenkenner stochern im Nebel: „Außer der Summe von 100 Milliarden gibt es ja bislang keine Informationen“, sagt Dieter Hanel, langjähriger Rheinmetall-Manager und Vorsitzender des Arbeitskreises Wehrtechnik Schleswig-Holstein. Was genau soll beschafft werden? Bis wann? Wo liegen die Prioritäten? Diese Fragen seien alle noch unbeantwortet.

Und offen ist auch, wo das nötige Material, wo die erforderlichen Waffensysteme letztlich beschafft werden. Hanel erinnert daran, dass es auf dem europäischen Rüstungsmarkt ja auch einen europäischen Wettbewerb gibt: „Und da haben wir ja in den vergangenen Jahren nicht immer die besten Karten gehabt.“ Noch immer hadert die Branche mit der milliardenschweren Schlappe bei der Auftragsvergabe für das Mehrzweckkampfschiff MKS 180, bei der sich bekanntlich ein Konsortium unter Führung der niederländischen Damen Werft durchsetzte.

Wehrtechnik in Schleswig-Holstein: Marineschiffbau ist das Gravitationszentrum

Gravitationszentrum der Wehrtechnik in Schleswig-Holstein ist natürlich der Marineschiffbau mit der dominierenden U-Boot-Fertigung bei TKMS. Die ThyssenKrupp-Tochter ist aber – wie der Nachbar German Naval Yards Kiel – auch ein wichtiger Player im Überwasserschiffbau.

Im Dock bei German Naval Yards (GNYK) liegen gerade die neuen Notfallschlepper der französischen Küstenwache. Die Werft hat eine hohe Expertise beim Bau von Spezialschiffen für Militär und Behörden. Von 2018 bis 2021 hat GNYK im Unterauftrag für TKMS vier Korvetten für die Marine Israels gebaut. Aktuell liefert das Unternehmen drei Vorschiffe für deutsche Korvetten. Die Werft verfügt aber auch über Know-how beim Bau von Hochseepatrouillenschiffen.

TKMS ist mit aktuellen Aufträgen bis in das kommende Jahrzehnt hinein ausgelastet

TKMS investiert derzeit 250 Millionen Euro in die Erweiterung seiner U-Bootfertigung. Doch die Werft kann mehr. In den Schubladen liegen Entwürfe für ein breites Portfolio, das Spektrum reicht vom Landungsschiff bis zu Mehrzweckkampfschiffen und Korvetten. Die Frage, wie schnell solche Fahrzeuge geliefert werden können, steht auf einem anderen Blatt. Denn mit den aktuellen Aufträgen sind die Kieler Schiffbauer bis in das kommende Jahrzehnt hinein gut ausgelastet.

100-Milliarden-Paket: Hersteller von Landsystemen werden am meisten profitieren

Doch Branchenexperten sind sich einig: Der Löwenanteil der frisch mobilisierten Gelder wird den Herstellern von Landsystemen zugutekommen. Aktuell sind in diesem Bereich landesweit rund 1400 Menschen beschäftigt. „Hier sehe ich tatsächlich den größten Beschaffungsbedarf“, sagt Hanel und verweist auf das auf Eis gelegte zweite Los für den Schützenpanzer Puma – mitentwickelt von Rheinmetall Landsysteme mit der Zentrale in Kiel: „Es ist zu erwarten, dass die Hersteller von Ausrüstung und Systemen für das Heer besonders von dem Milliarden-Paket profitieren“, sagt Hanel. Zwar baut Rheinmetall in Kiel keine Panzer in Serie, doch als Zentrum für Entwicklung und Prototypenbau hat der Standort im Stadtteil Suchsdorf eine große Bedeutung.

Geld allein bedeutet in der Wehrtechnikbranche noch keine Aufträge

Doch Geld, das gilt auch in der Wehrtechnikbranche, ist bekanntlich nicht alles. In Form von Aufträgen und damit auch Jobs wird sich die Rüstungsoffensive erst dann niederschlagen, wenn die für Deutschland typische Trägheit im militärischen Beschaffungswesen überwunden wird: Personalmangel und verkrustete Strukturen sorgen regelmäßig dafür, dass sich die Vergabe von Aufträgen so lange hinzieht, dass die Planungssicherheit der Unternehmen massiv leidet.

Das sieht auch die Gewerkschaft so: „Frieden schafft man nicht mit Waffen, sondern mit Verhandlungen“, sagt Stephanie Schmoliner, Chefin der IG Metall Kiel-Neumünster. Sie betont aber auch: „Die strategisch notwendigen Beschaffungen im militärischen wie im zivilen Bereich dürfen jetzt nicht an der Vergabepraxis scheitern oder unnötig verzögert werden.“

Von Frank Behling Ulrich Metschies