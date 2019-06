Die Erfolgskurve des Urlaubslandes Schleswig-Holstein zeigt steil nach oben. Doch so schön Wanderungen durch den Naturpark Aukrug oder eine Radtour am Nord-Ostsee-Kanal sein mögen: Als Tourismus-Magnet stellen die Strände an Nord- und Ostsee das Binnenland in den Schatten. Das soll sich ändern.