Peter Kölln ist seit 200 Jahren im Geschäft. Glauben Sie, dass es das Unternehmen in 100 Jahren noch gibt?

Christian von Boetticher: Absolut. Wir denken nicht in Quartalszahlen, wie das in großen börsennotierten Konzernen oft der Fall ist, sondern immer in längeren Zeiträumen – sogar fast schon in Generationen.

Kölln profitiert von seiner Bekanntheit als Marke und hat damit einen Vertrauensvorschuss bei vielen Kunden.

Bei jüngeren Zielgruppen dürfte das eher weniger als Kaufargument ziehen. Was machen Sie, um die trotzdem zu erreichen?

Marktumfragen sagen in der Tat, dass diese starke Bindung an Produkte, die man in der Kindheit von seinen Eltern kennengelernt hat, abnimmt. Junge Leute suchen sich häufig weitere Vorbilder im Internet – zum Beispiel Influencer. Darum müssen wir Markenkommunikation verändern und dort sein, wo junge Leute sich über die Trends informieren. Das sind nun mal überwiegend die sozialen Medien.

Kölln arbeitet also mit Influencern zusammen?

Ja, aber was uns ganz wichtig ist, ist Authentizität. Wir könnten natürlich Influencer bezahlen und kaufen. Das machen viele große Unternehmen, wir nicht. Wir bieten für Food-Influencer in unserem Haferland – das ist unser Flagshipstore in Hamburg – Workshops an. Da entwickeln wir mit den Influencern Rezepte und lassen sie kreativ werden. Am Ende stellen wir es ihnen anheim, darüber zu berichten.

Man kann ja nicht behaupten, dass Hafer aus der Mode gekommen ist. Porridge, Overnight-Oats oder Hafermilch – das alles waren Trends in den vergangenen Jahren. Wie haben Sie das gespürt?

Wir haben in den Haferflocken seit zehn Jahren jedes Jahr enorme Wachstumsraten. Selbst der Müsli-Markt, bei dem wir irgendwann geglaubt haben, der ist jetzt langsam mal gesättigt, wächst immer noch. Das liegt am stark anhaltenden Hafertrend. Auch bei den süßen Cerealien, wo wir mit Weltkonzernen im Wettbewerb stehen, legen wir zu, während andere verlieren. Bei den Haferdrinks waren wir die ersten, die so etwas nennenswert im Einzelhandel platziert haben. Aber wir sind natürlich keine Getränke-Abfüller und mussten vieles erst lernen. Jetzt gibt es andere große Player, die gesehen haben, dass der Markt phantastisch läuft und sehr aktiv geworden sind. Da herrscht schon eine sehr harte Konkurrenz.

Welche Rolle spielen solche Innovationen denn für den Erfolg der Firma?

Innovation ist für uns mit Abstand das Wichtigste. Die Verbraucher probieren immer gerne neue Dinge aus. Auch ein traditionelles Unternehmen, wie unseres, muss in seinem Marktsegment innovativ bleiben, um nicht abgehängt zu werden. Ich nenne mal ein Beispiel: glutenfreie Haferflocken. Erstmals vor vier Jahren sind uns glutenfreie Produkte auf einer Messe an der Westküste Amerikas aufgefallen. Hier entwickeln sich häufig weltweite Food-Trends. Anfangs waren wir hier noch skeptisch, weil wir dachten, so viele Menschen mit Zöliakie – also einer Unverträglichkeit gegen Gluten – gibt es doch gar nicht. Aber wir haben uns trotzdem dazu entschieden, so dass wir die erste Mühle in Deutschland geworden sind, die glutenfrei in größerem Stil produziert. Und wir haben Recht behalten: Früher war glutenfrei eine Nische im Extra-Regal, wir haben es zu einem Hauptprodukt gemacht.

Ein großes Thema ist im Moment auch unverpacktes Kaufen und Müllvermeidung. Welche Rolle spielt das für Ihr Unternehmen?

Wenn wir rein aus der Verpackungssicht gucken, würden wir auf eine zweite Schicht aus Plastik am liebsten sofort verzichten. Eine Schicht weniger spart am Ende ja nicht nur Müll, sondern auch Kosten. Aber das ist nicht ganz so einfach, weil wir eben Lebensmittel verpacken und Anspruch an hygienische Standards haben, die uns eine zweite Verpackungsschicht vorschreiben. Jetzt geht es darum, eine Alternative zu finden, die die Vorschriften erfüllt und trotzdem Plastik spart. Da sitzen im Moment ganz viele dran, wir natürlich auch.

Zum Portfolio von Peter Kölln gehören neben Haferflocken und Müsli auch pflanzliche Öle und Fette. Welchen Anteil des Umsatzes macht denn noch das Hafer-Kerngeschäft aus?

Hafer ist immer noch der größte Bereich. Der Markt und die Umsätze wachsen hier. Der Ölmarkt ist ein Markt, der sich seitlich bewegt, sogar eher zurückgeht. Ein Grund ist, dass einfach immer weniger Leute zu Hause kochen. Wir haben das jetzt während Corona gemerkt, da ging die Verwendung von Ölen und Fetten wieder kräftig nach oben und damit auch der Absatz.

