Wenn man es genau nimmt, geht die Geschichte des schleswig-holsteinischen Familienunternehmens Kölln sogar schon länger als 200 Jahre zurück. Denn schon 1775 kaufte Hans Hinrich Kölln eine kleine, pferdebetriebene Grützmühle in Elmshorn und produzierte Zwieback für die Schifffahrt.

Doch den Grundstein für das heutige Haferflocken-Imperium legte sein Sohn Peter Kölln erst im November 1820 mit dem Eintrag ins Handelsregister als Grützmacher und Kornhändler. Bis Mitte des 18. Jahrhundert herrschte ein Mühlenzwang. Damals durften die Bauern nur in einem bestimmten Zwangsbezirk, den ihr Grundherr festgelegt hatte, ihr Getreide mahlen und konnten sie nicht frei wählen. Mit der Abschaffung des Zwangs gab es einen freien Wettbewerb unter den Mühlen.

Gleich zweimal brannte das Werk ab

Sein Firmenerbe Peter Ferdinand Kölln ersetzte 1860 das bisherige Pferdefuhrwerk in der Mühle durch eine Dampfmaschine und ließ das Unternehmen wachsen.

Doch 1898 zerstörte ein Feuer das Stammhaus des Betriebes, und Peter Albert Kölln, der inzwischen die Geschäfte führte, musste eine neues Werk aufbauen. Das entstand auf dem heutigen Firmengrundstück an der Westerstraße in Elmshorn.

Den Durchbruch brachte die Verpackung

Die Inflation und die Wirtschaftskrise setzten der Firma in den 1920er Jahren zu. Im April 1926 brannte erneut alles nieder und ein Getreidesilo explodierte. Peter Klaus Diedrich Kölln musste das Werk neu aufbauen. Unter seiner Führung gelang Kölln der große Durchbruch. Bis dato wurden Haferflocken in den Geschäften lose verkauft. Er hatte die Idee, sie stattdessen in Tüten á 200 und 500 Gramm zu verpacken, und kurbelte den Absatz damit an. Als Kaufanreiz legte er den Packungen Sammelbilder mit Märchenmotiven bei.

Der Firmenchef entwickelte die noch heute bekannte hell- und dunkelblaue Verpackung im Schachbrettmuster und ließ 1938 lässt die „Blütenzarten Haferflocken“ als Marke eintragen. 1956 übernahm Ernsthermann Kölln die Verantwortung für das Geschäft, der Seniorchef verstarb diesen Januar im Alter von 96 Jahren. Er vergrößerte in den 1960er Jahren das Unternehmen und ließ das markante Kontorgebäude und ein großes Getreidesilo bauen.

In den 70ern wird das Schokomüsli erfunden

Als in den 1970er Jahren mit der Trend zur Vollwertkost aufkam und sich Müsli immer größerer Beliebtheit erfreute, nahm Ernsthermann Kölln Müsli-Mischungen in das Sortiment auf und erfand einen der größten Verkaufsschlager von Kölln: das Schokomüsli.

1998 zog sich Ernsthermann Kölln aus dem operativen Geschäft zurück und übergab an seinen Schwiegersohn Hans Heinrich Driftmann. Konzentrierte sich das Unternehmen vorher auf die Produktion von Haferflocken und Cerealien, kamen 2004 mit einem Zukauf neue Geschäftsfelder hinzu. Kölln übernahm Marken wie Livio, Biskin und Palmin von Unilever und vertrieb nun auch Öle und Fette.

Im Herbst 2015 gab er die Firmenleitung an seinen Freund Christian von Boetticher ab, wenig später starb Driftmann im Alter von 68 Jahren. Mit seiner Tochter Friederike Driftmann steht bereits die nächste Generation bereit. Wenn von Boettichers Vertrag 2025 ausläuft, will sie die Geschäftsführung übernehmen. Kölln beschäftigt heute knapp 380 Mitarbeiter und erwirtschaftet fast 130 Millionen Euro Umsatz im Jahr.

