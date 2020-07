Kiel

Die Roller sollen eine umweltfreundliche Alternative bieten, um sich abgasfrei durch die Stadt zu bewegen. Verkehrs-Staatssekretär Thilo Rohlfs nennt das neue Angebot „einen großen Gewinn an Mobilität und Modernität für Kiel“. Nur mit neuen Fortbewegungsmitteln auf Basis von erneuerbaren Energien werde die Verkehrswende gelingen.

„Bisherige Entwicklungen haben gezeigt, dass sie besonders für Touristen attraktiv sind und weniger häufig von Einwohnern genutzt werden“, so Kiels Tiefbauamtsleiter Peter Bender. „Das Nutzen von E-Scootern allein wird daher nicht dazu führen, dass das Auto weniger genutzt oder abgegeben wird.“ Aber sie seien sicher eine interessante Alternative für kurze und mittlere Strecken.

Manche Zonen sind zum Parken tabu

Um die Roller zu nutzen, müssen Kunden zuerst die Tier-App herunterladen und sich registrieren. Dabei müssen sie Kreditkartendaten oder ein Paypal-Konto hinterlegen. Auf einer Karte ist dann zu sehen, wo in der Nähe ein E-Scooter steht. „Feste Parkzonen gibt es nicht“, sagt Fabian Kaiser, der den Kieler Standort betreut. Die Roller können einfach am individuellen Fahrtziel abgestellt werden.

Damit sie aber nicht mitten in Grünanlagen herumstehen, hat das Unternehmen in Absprache mit der Stadt vorab Parkverbotszonen definiert. „Es ist technisch nicht möglich, dort den E-Scooter abzustellen und die Fahrt zu beenden. Dann meckert die App“, so Kaiser. Bender hat keine Sorge, dass die Roller bald querbeet im Weg stehen, da die Flottengröße überschaubar sei. „Der Stadt steht zudem ein Service des Unternehmens zur Verfügung, bei dem sofort alle falsch abgestellten E-Scooter gemeldet werden können.“

Verleih kostet 19 Cent pro Minute

Vier sogenannte „Ranger“ von Tier sind auf den Straßen unterwegs, die dann eingreifen. Sie tauschen auch die Batterien an den Rollern aus. Derzeit werden die Scooter zudem bei jedem Wechsel desinfiziert.

Am Lenker befindet sich ein QR-Code, mit dem Scan weiß die App, welchen E-Scooter der Kunde nutzt. Bevor die Fahrt startet, bekommt er einige Hinweise zur Bedienung: Erst mit dem Fuß abstoßen, dann den „Go“-Hebel rechts zum Beschleunigen drücken. Rechts und links befinden sich Handbremsen. Das Licht geht automatisch an. Am Lenker ist eine Halterung fürs Smartphone, die gleichzeitig eine Ladestation ist. Einen Euro kostet die Aktivierung, dann werden 19 Cent pro Minute abgerechnet. Nach 13 Minuten Probefahrt kommen so 3,47 Euro zusammen.

Polizei hat die umstrittenen Fahrzeuge im Blick

Der Test zeigt: 20 Stundenkilometer fühlen sich auf dem Scooter ganz schön schnell an. Helmtragen ist zwar keine Pflicht. „Wir empfehlen es aber“, sagt Kaiser. Laut Unfallstatistik gab es 2019 zehn Unfälle mit E-Scootern in Schleswig-Holstein, bei denen sich Menschen verletzten – einer davon schwer.

„Wir beobachten seit der Einführung interessiert, wie sich das in anderen Städten auf die Unfallzahlen auswirkt“, so Oliver Pohl, Sprecher der Kieler Polizei. Die Beamten werden verstärkt darauf achten, dass die Rollerfahrer sich an die Verkehrsregeln halten. „Wir werden auch ein Auge darauf haben, wie die Roller abgestellt werden, damit sie nicht zum Hindernis werden.“

Zum Start können die Roller nicht durch die ganze Stadt fahren, ausgenommen sind etwa Holtenau oder Mettenhof. Sobald sich ein Fahrer außerhalb des Einzugsgebiets von Tier bewegt – die Veloroute ist zum Beispiel tabu – drosselt sich das Tempo automatisch auf drei Stundenkilometer herunter.

Voi hat keine konkreten Pläne für Kiel

Bislang war Lübeck in Schleswig-Holstein Vorreiter, wo der schwedische Verleiher Voi seit vergangenem Jahr mit 700 Fahrzeugen vertreten ist. Eigentlich hatte Voi angekündigt, sich für einen Einsatz in Kiel zu interessieren. Laut Stadt sind die Gespräche aber während der Corona-Pandemie zum Erliegen gekommen. „Wir sehen in Kiel weiterhin viel Potenzial für E-Mobilität, haben allerdings aktuell noch keine genauen Pläne“, sagte Voi-Manager Claus Unterkircher auf Anfrage.