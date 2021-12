Kiel

Das Urteil des Handelsverbandes könnte eindeutiger nicht ausfallen. 2G beim Shoppen? „Das ist wie ein Teillockdown, schlicht eine Katastrophe“, sagt Sprecherin Mareike Petersen. Die Entscheidung, dass ab Sonnabend nur noch Geimpfte und Genesene shoppen gehen können, trifft die ohnehin geschwächte Branche wie ein Nackenschlag – und das in der für den Handel wichtigsten Zeit des Jahres. Die Hoffnung auf ein gutes Weihnachtsgeschäft ist hin. Groß ist die Sorge, dass 2G der Online-Konkurrenz die Kundschaft noch stärker in die Arme treibt.

2G im Handel in Schleswig-Holstein: Angst vor Umsatzverlusten

Umsatzverluste fürchten die Händler nicht nur, weil Nichtgeimpfte als Käuferinnen und Käufer auf einen Schlag wegbrechen, sondern auch, weil die Shopping-Lust Geimpfter und Genesener leiden dürfte, bei der Vorstellung, für jede Kleinigkeit aus einem Geschäft erst mal Impfzertifikat und Personalausweis vorlegen zu müssen: „Spontan kommt da doch niemand mehr in den Laden“, sagt Stefan Schneider, Inhaber des Spielzeuggeschäftes „Höhenflug“ in Kiel. Ein Umsatzturbo hingegen sei 2G für alle Drogerie- oder Verbrauchermärkte, in denen man auch als Ungeimpfter Spielzeug kaufen kann.

Vieles ist noch gar nicht geregelt

Was viele Händler ebenfalls ratlos und auch wütend macht, ist der Kontrollaufwand, der da auf sie zurollt. „Ich rechne im Weihnachtsgeschäft mit 25 Prozent höheren Personalkosten“, sagt Schneider. Wie er sind viele Händler maximal verunsichert. „Bei uns steht das Telefon nicht still“, sagt Mareike Petersen. Bei vielen Anrufen geht es um solche Fragen: Wie soll der Check-in überhaupt geregelt sein? Müssen die Kunden draußen in der Dezemberkälte Schlange stehen, bis ihre Dokumente geprüft sind und sie ins Geschäft dürfen? Wie lassen sich gefälschte Impfausweise sicher erkennen? „Wir wissen nicht, wie das alles laufen soll“, sagt Schneider.

Was in vielen Gesprächen durchklingt: Zahlreiche Händler fühlen sich mit der Kontrolle von 2G nicht nur überfordert, sie sehen es auch gar nicht als ihre Aufgabe an, den Impfstatus ihrer Kunden zu überwachen. „So darf das nicht laufen“, sagt Schneider. Er stellt die Frage: „Warum macht man nicht Stichproben-Kontrollen wie im ÖPNV und verhängt bei Verstößen saftige Strafen?“

Auch „Reiseshop“ sieht sich ausgebremst

Extrem ungehalten ist auch Kerstin Kremer vom „Reiseshop“: „2G bremst uns volle Pulle im Weihnachtsgeschäft – und das, obwohl jeder weiß, dass der Handel kein Pandemietreiber ist.“ Auch sie beklagt, dass überhaupt nicht klar sei, wie die Regelung konkret kontrolliert werden soll. Eine „Unverschämtheit“ der Politik ist es aus ihrer Sicht, dem Handel 2G aufzudrücken und gleichzeitig zu dulden, dass „Tausende in Stadien oder Hallen um die Wette jubeln“.