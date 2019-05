Kiel

„Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist.“ Bis 1977 lautete so ein Paragraf im Bürgerlichen Gesetzbuch. Als die Beratungsstellen von Frau & Beruf vor 30 Jahren in Schleswig-Holstein an den Start gingen, sei diese Rollenverteilung noch stark in den Köpfen der Menschen verankert gewesen, erzählt Beraterin Katharina Petersen bei der Jubiläumsfeier in Kiel. Seitdem hat sich zwar viel verändert, viele Probleme bei Berufsrückkehrerinnen sind aber gleich geblieben.

Fachkräftegewinnung: Erwerbspotenzial von Frauen wichtig

Der Arbeitsmarkt im Land entwickle sich zwar gut, so Arbeits-Staatssekretär Thilo Rohlfs. „In Anbetracht der Herausforderung des Fachkräftemangels müssen wir es aber schaffen, mehr Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren.“ Dabei spiele das Erwerbspotenzial von Frauen eine große Rolle.

Das Land fördert Frau & Beruf jährlich mit einer Million Euro. 1989 startete die Beratung in alten VW-Bussen, die über Land fuhren. Heute gibt es in sieben Regionen knapp 40 Standorte.

Im Schnitt kommen 2100 Frauen pro Jahr in die Beratung

Jährlich rund 2100 Frauen kommen zur Erstberatung. Hauptzielgruppe seien nach wie vor Berufsrückkehrerinnen, so Petersen. Viele hätten wegen Kindern aufgehört zu arbeiten, aber auch die Gruppe derjenigen, die nach einer Pflegezeit zurückkehre, wachse.

Beschäftigungsquote wächst

In Deutschland lag die Beschäftigungsquote von Frauen laut Bundesagentur für Arbeit im vergangenen Jahr bei 56,5 Prozent. Schleswig-Holstein blieb mit 55,8 Prozent knapp unter dem Schnitt. Am höchsten ist die Quote im Kreis Stormarn (58,5), Schlusslicht ist Kiel mit 49,8 Prozent.

Die Quote steigt kontinuierlich. Das Problem: Die meisten Frauen steigen nur in Teilzeit wieder ein. „49 Prozent arbeiten in Teilzeit, bei den Männern in Schleswig-Holstein sind es nur neun Prozent“, so Kirsten Frohnert vom Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“.

Teilzeit verhindert Aufstieg im Unternehmen

In den 1990er-Jahren sei Teilzeit die große Möglichkeit gewesen, um wieder berufstätig zu sein, sagt Beraterin Astrid Nielsen. „Damals war die Betreuungssituation sehr schlecht.“

Obgleich sich das gebessert habe, wählten weiter viele Frauen diesen Weg und müssten später feststellen, dass sie nicht einfach wieder aufstocken können. Lange Teilzeit führe nicht nur zu geringerem Gehalt und Rentenansprüchen, sondern verhindere den Aufstieg.

„Gerade was das Thema Führen in Teilzeit betrifft, haben wir noch eine Menge zu tun“, so Rohlfs. Die Zahl von Frauen in Führungspositionen liegt im Land bei 22,9 Prozent.

Viele Unternehmen halten sich für familienfreundlich

Wie groß die Kluft zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung beim Thema Vereinbarkeit ist, verdeutlicht eine Studie des Bundesfamilienministeriums. Demnach schätzen 44 Prozent der Unternehmen ihre Kultur als sehr familienfreundlich ein, während das nur 24 Prozent der Beschäftigten so sehen.

„Oft treffen Angebote nicht den Bedarf der Mitarbeiter“, so Frohnert. Vielfach seien Initiativen von Unternehmen den Beschäftigten schlichtweg nicht bekannt. Problematisch sei es, wenn Chefs das Thema nicht als wichtig erachteten.

In vielen Firmen fehlt Vetretungsmanagement

„Führungskräfte müssen aktive Vorbilder sein“, sagt Frohnert. „Sobald beim Chef schon die Augenbraue beim Wort Vereinbarkeit hochgeht, nützt auch die schönste Broschüre dazu nichts.“

Zudem fehlten vielfach verbindliche Regeln, beispielsweise was Vertretungsmanagement angehe. „Die größte Sorge der Menschen, die wegen Kindern oder Pflege aussteigen, ist häufig, dass sie damit Kollegen zusätzliche Arbeit aufhalsen.“

Auch Männern müssen Angebote gemacht werden

Frohnert plädiert dafür, mutiger zu sein, was flexible Arbeitszeitlösungen oder Jobsharing angehe. Und betont: „Wer Frauen fördern will, der muss auch Männern Angebote machen.“