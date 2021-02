Kiel

Beim Landeskriminalamt in Schleswig-Holstein sind 325 Verdachtsfälle auf Subventionsbetrug mit Corona-Soforthilfen angezeigt worden, berichtet Sprecherin Carola Jeschke. „Der Gesamtschaden liegt derzeit bei 2.966.306 Euro.“ Das Wirtschaftsministerium geht gar von 496 Betrugsverdachtsfällen aus, denn Ermittler hätten in 423 Fällen bei Investitionsbank um Auskunft gebeten, dazu kämen 73 Strafanzeigen durch die Investitionsbank selbst.

Schleswig-Holstein liegt damit unter Bundesländern wie Niedersachsen mit rund 1370 Fällen. Einsamer Spitzenreiter ist Berlin, wo nicht weniger als 10.000 Verdachtsfälle anhängig sein sollen, wie die „Welt am Sonntag“ berichtet – viel mehr als erwartet. Dort vermuten Ermittler auch, dass die Zahlen noch steigen, weil viele Anzeigen noch nicht bearbeitet wurden.

177 Verfahren wegen Corona-Betrug liegen bei der Staatsanwaltschaft Kiel

Doch so einen dramatischen Anstieg wie in Berlin kann man im Norden nicht beobachten, so das LKA. Die wenigsten Betrugsversuche gibt es bislang in Thüringen, wo nur etwa 70 verzeichnet wurden.

Im Bereich der Staatsanwaltschaft Kiel, der größten im Land, sind bislang 177 Verfahren wegen Verdacht auf Betrug oder Subventionsbetrug aufgelaufen, erklärt Oberstaatsanwalt Henning Hadeler. Bei diesen wurde versucht, an die Beihilfen zu kommen, obwohl die Antragssteller gar nicht berechtigt waren, nicht die Voraussetzungen erfüllten oder keine wirtschaftliche Not herrschte.

Jetzt Steuerberater dazwischengeschaltet

Während die Corona-Soforthilfen noch von den Unternehmern und Selbstständigen selbst beantragt wurden, wurden bei den Hilfsprogrammen wie Überbrückungshilfen, die folgten, Steuerberater und Anwälte zwischengeschaltet – was auch die Zahl der Betrugsversuche senken soll.

Dafür wurde auch das aufwändige, sogenannte Vorscoring durch den Bund aufgelegt. Die Kriterien dafür sind geheim, um potenziellen Betrügern keine Hinweise zu geben. Über ein Drittel der etwas über 8000 Anträge landete so aber in einem „gelben oder roten Postkorb“, wie Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) erklärt. Hier verzögert sich das Verfahren.

Noch keine Strafanzeigen bei Überbrückungshilfe

Bei den Soforthilfen könne es doch mehr Betrug gegeben haben als jetzt, vermutet Julia Körner, Vize-Hauptgeschäftsführerin der IHK zu Kiel. Und nicht alles, was sich im Verfahren durch den computerbasierten Check als rot markiert worden sei, wäre es im Endeffekt auch. „Für die Überbrückungshilfeprogramme inklusive der November- und Dezemberhilfen sind noch keine Strafanzeigen erstattet worden und es sind bisher auch keine Verdachtsfälle bekannt“, bestätigt Karen Sieksmeyer vom Wirtschaftsministerium.

Doch die Kritik an dem Verfahren ist dennoch deutlich: „Das hat wenig mit unbürokratischen und schnellen Finanzhilfen zu tun“, findet Nils Thoralf Jarck, der bei der IHK SH für Existenzgründung und Unternehmensförderung zuständig ist. „So ein Procedere ist bei der Abarbeitung der Überbrückungshilfe-III-Anträge unbedingt zu vermeiden. Wir fürchten, dass die Zuschüsse sonst erst im Sommer ankommen.“ Weiter kritisiert die IHK, dass die „Neustarthilfe“, mit der Speziell Solo-Selbstständige bis zu 7500 Euro erhalten könnten, gar nicht zusammen mit der Überbrückungshilfe III ausgezahlt werden soll.

Vorprüfung bei über 30 Prozent der Anträge auf Coronahilfen

Für Buchholz ist klar, dass das Kernproblem bei dem Vorscoring liegt. „Ich habe mich schriftlich an die Bundesregierung gewandt. Wir haben prüfende Dritte wie Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Am Ende wird noch einmal sauber geprüft. Es macht überhaupt keinen Sinn, zwischendurch noch in eine Vorprüfung bei über 30 Prozent der Anträge einzutreten.“ Der Bund sei aber bisher nicht von dieser Vorprüfung abgegangen, obwohl auch die Konferenz der Wirtschaftsminister gefordert hatte, mit den Quoten herunterzugehen.

Immerhin könnten ja Anträge auf Überbrückungshilfe III gestellt werden und jetzt mit ersten Abschlagszahlungen gerechnet werden kann – aber nur für Anträge, die in die Kategorie Grün fielen, so Buchholz. Zu spät passiere das, aber wenigstens komme es jetzt.

Im Wirtschaftsausschuss des Landtages hatte Buchholz vergangene Woche alle Fraktionen aufgefordert, sich bei ihren Bundesparteien dafür einzusetzen, dieses „Scoring“ auszusetzen. Er betonte, das ginge in Richtung des Finanzministers, der auf solche Vorprüfungen bestehe.

Härtefallfonds greift bei "ganz arger Not"

Eine Absage erteilte der Wirtschaftsminister Forderungen, nach denen das Land mit einer Zwischenfinanzierung einspringen solle, bis die aufwändige Bearbeitung der Anträge abgeschlossen sei. „Das würde ein Aufblähen der Bürokratie bedeuten“, sagte Buchholz. Das Land Schleswig-Holstein sei noch gar nicht für das Verfahren des Bundes freigeschaltet worden. Dann müsste man ein neues Antragsverfahren einführen.

Immerhin sind bislang 5000 Anträge bearbeitet und lägen in dem „grünen Postkorb“. Buchholz sagt, es würde doch vollkommen reichen, jeden zehnten Antrag zu überprüfen, da wäre die Stichprobe immer noch groß genug. Und der Wirtschaftsminister betont: Wer in „ganz arge Not“ gerate, könne versuchen, den Härtefallfonds des Landes in Anspruch zu nehmen. Dieser ermöglicht Darlehen ab 15.000 Euro zu günstigen Konditionen – etwa als Übergangslösung, bis die Hilfen fließen.