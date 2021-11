Kiel

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz fordert eine möglichst schnelle und generelle Umsetzung der 3G-Regel am Arbeitsplatz: „Angesichts der dramatisch steigenden Zahlen ist dieser Schritt jetzt fällig“, sagte der FDP-Politiker KN-online.

Die künftige Ampelkoalition in Berlin müsse rasch eine Änderung der Arbeitsschutzverordnung auf den Weg bringen, die es den Arbeitgebern erlaube, den Impfstatus von Beschäftigten zu kontrollieren, fordert Buchholz. Datenschutzbelange seien dabei sehr ernst zunehmen, doch in der Abwägung mit der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sei eine 3G-Pflicht in der jetzigen Situation absolut geboten: „In meinem Ministerium würde ich mir das sofort wünschen.“

Auch Ministerpräsident Daniel Günther sprach sich am Donnerstag für 3G am Arbeitsplatz aus. In den Bund-Länder-Beratungen am kommenden Donnerstag will er sich für eine 3G-Regel am Arbeitsplatz und eine Impfpflicht für Beschäftigte in Heil- und Pflegeberufen einsetzen.

Bernd Buchholz: „Verweigerer müssen Konsequenzen spüren“

Beschäftigte, die weder bereit seien, sich impfen noch testen zu lassen, so Buchholz, müssten dafür auch die Konsequenzen tragen: „Beides abzulehnen, geht gar nicht, und kommt faktisch einer Arbeitsverweigerung gleich.“ So müsse der Arbeitgeber in diesem Fall auch das Gehalt kürzen können.

Der DGB Nord indessen warnt vor „unverhältnismäßigen Eingriffen“ in die Grundrechte der Beschäftigten. „Eine Auskunftspflicht von Beschäftigten über den eigenen Corona-Impfstatus lehnen wir deshalb ab“, sagte Sprecher Thomas Ritter.

Die Arbeitgeber müssten in Betrieben unabhängig vom Impfstatus die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um einen wirksamen Schutz der Beschäftigten sicherzustellen: „Gleichwohl empfehlen wir den Beschäftigten, ihren Impfstatus freiwillig offenzulegen.“ Diese Information jedoch sei streng zu schützen.