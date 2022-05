Büdelsdorf

Die französische Mecalac-Gruppe baut ihren Standort in Büdelsdorf aus: Der Baumaschinen-Hersteller will 40 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, um neue Radlader-Modelle zu produzieren. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

„Wir haben 2,5 Millionen Euro in eine dritte neue Produktionslinie und in automatisierte Hochregallager investiert“, so der Manager für das operative Geschäft, Eric Lepine. In Büdelsdorf sollen vier neue Modelle eines kleinen Radladers gebaut werden, sogenannte Compact Loaders, die auf Baustellen und in der Landwirtschaft eingesetzt werden können.

2000 Radlader pro Jahr sollen künftig produziert werden

Der erste Radlader der neuen Linie wurde im Dezember 2021 an Kunden übergeben, bis September sollen die drei weiteren Modelle in Produktion gehen. Ziel des Unternehmens ist es, bis Ende 2022 die Zahl der hergestellten Radlader pro Jahr in Büdelsdorf auf 1500 Stück zu verdoppeln. Nächstes Jahr sollen es 2000 Maschinen werden. Die Baureihen AX und AS werden weiterhin in Schleswig-Holstein gefertigt.

„Dieses angestrebte Wachstum bedeutet, dass wir zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Produktion, Logistik und Engineering benötigen“, so Henning Rohkamm, Geschäftsführer von Mecalac Baumaschinen.

Aktuell sind 210 Menschen am Standort in Büdelsdorf beschäftigt. Das Unternehmen habe seit Mitte 2021 bereits 50 neue Arbeitsplätze geschaffen. 40 weitere Stellen sollen nun beim Baumaschinen-Hersteller und dessen Logistikpartner Daher hinzukommen. Mecalac Baumaschinen machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 42 Millionen Euro.