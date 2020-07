Kiel

Viele Branchen sind von Corona ins Mark getroffen. Ganz besonders leidet eine, die lieber mit schönen Bildern stolzer weißer Riesen in die Öffentlichkeit möchte – und nicht mit Aufnahmen von Schiffen, die ihre letzte Fahrt antreten. Die zum Abwracken.

Der Bürgermeister von Piombino freut sich in diesen Tagen ganz besonders, wenn er ein Kreuzfahrtschiff sieht. Für die Hafenstadt in der Toskana bringen Kreuzfahrtschiffe in Corona-Zeiten Arbeit – Arbeit, von der die örtliche Stahlindustrie profitiert. Denn in diesen Tagen hat an der Mole das erste Kreuzfahrtschiff festgemacht, das verschrottet werden soll. Vor wenigen Tagen hatte die „Costa Victoria“ ihre letzte Reise angetreten. Sie war keine 100 Seemeilen lang und führte von Civitavecchia bei Rom nach Piombino.

Die Abwracker gehören zu den Profiteuren der Corona-Krise. Mit dem Ausweiden von Containerschiffen hat die Branche schon lange gut zu tun. Für die kommenden Monate erwarten Analysten nun auch einen Boom der Kreuzfahrtschiffe auf den Schiffsfriedhöfen. Aus Imagegründen wird es jedoch kaum eine Reederei wagen, ihr Schiff zu berüchtigten Abwrackern nach Indien, Pakistan oder Bangladesch zu schicken. Italien ist da schon besser zu verkaufen.

Rund 300 Kreuzfahrtschiffe liegen weltweit still

„Der Hafen von Piombino und seine Industrie bieten ein enormes Potenzial für die Entwicklung und Wiederbelebung der städtischen Wirtschaft, und die Ankunft dieses Schiffes ist eine weitere wichtige Bestätigung“, sagt Bürgermeister Francesco Ferrari Sindaco. Der Abwrackvorgang soll der Industriezone mit dem großen Stahlwerk auf der Ostseite des Hafens auf Jahre Arbeit bieten. In Piombino wird seit 2016 am Aufbau einer Abwrackwerft gearbeitet. In dem Hafen ist die Werft San Giorgio del Porto zusammen mit der Neri-Gruppe an der Firma Piombino Industrie Marittime (PIM) beteiligt. Eigentlich sollten dort ausrangierte Schiffe der italienischen Marine zerlegt werden. Doch Corona bescherte über Nacht eine neue Zielgruppe.

Rund 300 große Kreuzfahrtschiffe liegen rund um den Erdball still. Schiffe, deren Baujahr vor 2005 liegt, rücken dabei in den Fokus. Bei diesen Schiffen sind Umrüstungen auf neue Umweltstandards kaum finanzierbar. Und für die Anpassungen an die Corona-Standards fehlt oft der Raum. Die Lebensdauer eines Kreuzfahrtschiffes lag vor Corona bei etwa 40 Jahren. Um Ausgaben für Umbauten und Modernisierungen im Antrieb zu erwirtschaften, muss ein Schiff mindestens zehn bis 15 Jahre weiter fahren.

Weitere Schiffe sind gefährdet

Die „Costa Victoria“ ist gerade erst 26 Jahre alt. Kapitän Gianfranco La Fauci richtete nach dem Anlegen emotionale Worte an seine Crew: „Die Grand Lady hat ihren letzten Hafen erreicht. Es ist an der Zeit sich von ihr zu verabschieden.“ Offiziell äußert sich Costa nicht.

Für die Verschrottung kann die Werft in Piombino auch auf Erfahrungen beim Abriss der „ Costa Concordia“ zurückgreifen. So war das Unternehmen an der Verwertung des Unglücksschiffes 2014 und 2015 in Genua beteiligt. Und es sieht so aus, als ob die Werft bald noch mehr Arbeit bekommt. In ihrem jüngst veröffentlichten Quartalsbericht hat die Carnival Corporation den Abgang von insgesamt sechs Schiffen bis September angekündigt. Der Marktführer bei Kreuzfahrten verfügt über 103 Schiffe unter neun Marken. Die Flotten von Aida, Cunard, Costa bis P&O Australia gehören zu Carnival.

Auch eine ganze Reihe älterer Schiffe deutscher Veranstalter sind gefährdet. Dazu gehören die „Aidacara“ (Baujahr 1996), die „Astor“ (1987) oder die „Albatros“ (1973). Die Reedereien selbst äußern sich nicht zu den Plänen. Ein Motor für die Abwrack-Welle sind auch die Neubauten: 117 Kreuzfahrer stehen aktuell in den Auftragsbüchern der Werften. Bevor diese Schiffe in den Markt kommen, sollen ältere Schiffe Platz machen.