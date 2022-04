Rendsburg

Sie ist das zentrale Thema auf dem schleswig-holsteinischen Unternehmertag 2022: die Energiesicherheit. Der anhaltende Boom der Solarwirtschaft im Land – darüber besteht Einigkeit - kann einen wichtigen Beitrag leisten, um die Abhängigkeit von russischer Energie zu verringern. Doch Mit-Gastgeber Matthias Boxberger, Chef der Hansewerk AG und Aufsichtsratsvorsitzender der Schleswig-Holstein Netz AG, hat an diesem Dienstag auch eine klare Forderung an die anwesende Prominenz aus der Landespolitik mitgebracht: „Der Ausbau der Freiflächen-Photovoltaik muss besser geordnet werden.“

Boxberger nennt eine beeindruckende Zahl zur Einspeisung von Sonnenenergie. „Derzeit liegen uns Anfragen über acht Gigawatt vor.“ Das ist eine Leistung, wie sie der Dimension von Windparks entspricht. Und, so Boxberger: „Es ist eine Leistung, die einen raumbedeutsamen Netzausbau nötig macht.“ Aus der nicht immer glücklichen Erfahrung mit dem Windkraftausbau wisse man: „Die Energiewende funktioniert nur, wenn man den Ausbau der Erneuerbaren und den Netzausbau zusammen denkt und ermöglicht.“

Entschädigungen in Milliardenhöhe

Der schleppende Netzausbau in Deutschland ist bekanntlich ein Grund dafür, dass riesige Mengen an Windenergie nicht eingespeist werden konnten und können – ein klimapolitischer und volkswirtschaftlicher Wahnsinn: Die Entschädigungszahlungen für die Windmüller allein in Schleswig-Holstein belaufen sich mittlerweile auf deutlich mehr als eine Milliarde Euro. Niemand könne es wollen, so Boxberger, dass sich so eine Fehlentwicklung wiederhole.

Massive Kritik übt Boxberger an der Energiewende-Politik in Brüssel: „Der grüne Wasserstoff, für den wir im Norden beste Voraussetzungen haben, wird ausgebremst.“ Denn die EU stelle „absurd hohe Anforderungen an Herkunft und Profil“ des dafür nötigen grünen Stroms: „Das verteuert alle Projekte, schafft unkalkulierbare Risiken und verzögert den Hochlauf einer nachhaltigen, heimischen Wasserstoff-Wirtschaft.“

Unternehmer warnen erneut vor Importstopp für russisches Gas

So wie Boxberger warnt auch UV-Nord-Präsident Philipp Murmann eindringlich vor einem Importstopp für russisches Gas: „Die norddeutsche Wirtschaft unterstützt den Sanktionskurs der Bundesregierung und der EU gegen Russland.“ Nötig seien jedoch „zielgenaue und langfristig durchhaltbare Sanktionen, die den Aggressor stärker bestrafen als die heimische Wirtschaft“. Ein Komplettausfall russischer Gaslieferungen wäre „ein gewaltiger Stresstest mit unabsehbaren Folgen für die künftige Versorgungssicherheit, Wachstum, Beschäftigung, aber auch für unsere politische Handlungsfähigkeit“.

Der Krieg in der Ukraine senke bereits heute die Wachstumsaussichten für die norddeutsche Wirtschaft: „Derzeit gibt es zu viele Herausforderungen in der Welt – wie Lieferengpässe und Lieferketten-Unterbrechungen bei Rohstoffen und Zwischengütern.“ Diese würden durch den aktuellen Lockdown in Shanghai teilweise noch einmal „extrem verschärft“. Auch dürfe niemand ausblenden, dass die Pandemie noch nicht beendet sei.

SH-Infrastruktur: Murmann fordert „mehr Dampf“ beim Ausbau

Als wesentliche Forderungen an die künftige Landespolitik nannte Murmann eine mittelstandsfreundliche Politik, Bürokratieabbau und Deregulierung sowie ein Ausschöpfen der Potenziale von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Zudem sei „mehr Dampf beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur“ erforderlich, sagte Murmann und hob einmal mehr die A 20 hervor.