Büdelsdorf

Aco aus Büdelsdorf gehört zu den weltgrößten Herstellern von Entwässerungstechnik. Die weit verbreiteten Produkte des Unternehmens fallen dennoch nur dem geschulten Auge auf. Dabei regeln sie etwa den Ablauf des Wassers im Holstenfleet in Kiel genau so, wie im Maracana-Stadion in Brasilien oder auf der Formel-1-Rennstrecke in Miami.

Im vergangenen Jahr machte das Unternehmen so rund 900 Millionen Euro Umsatz, beschäftigt weltweit 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 677 davon am Stammsitz: So das Kurz-Porträt eines Unternehmens, das sich in seiner 75-jährigen Geschichte darauf spezialisiert hat, Wasser zu „begleiten“. Ein Thema, das spätestens durch die Flutkatastrophen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auch hierzulande zu ungeahnter Relevanz gekommen ist.

Büdelsdorf: Aco will helfen, die Folgen des Klimawandels zu bewältigen

„Wir wollen Lösungen entwickeln für die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt“, sagt Michael Müller selbstbewusst. Er ist bei Aco für die Entwässerung im Tiefbau – also etwa an Straßen – verantwortlich. Neben Entwässerungsrinnen stellt das Unternehmen aber auch Rückstausysteme und druckwasserdichte Kellerfenster her, filtert in Abscheideranlagen Fett aus dem Abwasser gastronomischer Betriebe.

Die Büdelsdorfer sind also Experten, wenn es um den Schutz vor Starkregenereignissen geht. „Wir müssen das Wasser intelligent leiten, aber auch versiegelte Flächen reduzieren“, sagt Müller beim Gespräch mit dieser Zeitung. So gebe es von Aco zum Beispiel hohle Bordsteine, die einen Teil des Wassers aufnehmen, Schachtabdeckungen, die arretiert werden können und so bei Überflutung nicht aufschwimmen. Kann das Wasser einmal nicht mehr abgeleitet werden, sollen Sensoren das künftig rechtzeitig melden, damit Straßen zumindest noch rechtzeitig gesperrt werden können.

Starkregen & Co: Entwässerung muss gesamtheitlich betrachtet werden

Der Geschäftsleiter sagt aber auch: „Jedes System hat seine Grenzen.“ Eine Regenmenge, die im Flachland lediglich für nasse Füße sorge, könne im Gebirge ein ganzes Tal überfluten. Hans-Julius Ahlmann, geschäftsführender Gesellschafter und Seniorchef des Unternehmens, ergänzt: „In den Niederlanden werden öffentliche Plätze als Ablaufflächen genutzt.“ Solche Möglichkeiten müssten künftig viel stärker mitgedacht und mit intelligenten Entwässerungslösungen verzahnt werden. „Das muss die Stadtplanung leisten, dann können unsere Produkte einen Beitrag leisten“, so Ahlmann.

Die Herausforderungen, die etwa Starkregenereignisse bedeuten, werden bei Aco als Chance gesehen. Erst im Sommer verstärkte sich das Unternehmen durch die Übernahme des süddeutschen Mitbewerbers Birco mit 160 Mitarbeitenden. Wie das Büdelsdorfer Unternehmen ebenfalls ein Familienbetrieb. „Das passt zu uns“, sagt Hans-Julius Ahlmann. Sein Ziel: Bis 2025 will er den Umsatz der Firmengruppe von zuletzt 900 Millionen auf 1,25 Milliarden Euro steigern. Die Rahmenbedingungen dafür sind jedenfalls gut.

Familienunternehmen ist in Büdelsdorf verwurzelt

Denn neben Ahlmann Senior ist inzwischen auch einer der beiden Söhne, Iver Ahlmann, geschäftsführender Gesellschafter. „Es gibt kein Patentrezept für die Unternehmensnachfolge“, sagt er. Dass er in den Betrieb eingestiegen ist, sei nicht von Kindesbeinen an klar gewesen. Studiert hat der 39-Jährige Luft- und Raumfahrttechnik in Großbritannien und danach zunächst beim Triebwerkshersteller Rolls-Royce gearbeitet. „Die Ähnlichkeit zwischen Flugzeugturbinen und Entwässerungstechnik ist aber enorm“, sagt er. Ein Verkauf stehe daher nicht auf dem Plan.

Dementsprechend leicht geht der Unternehmerfamilie ein Bekenntnis zur Region über die Lippen, obwohl die Firmengruppe nach eigenen Angaben in 46 Ländern tätig ist und vom Deutschland-Umsatz nur etwa ein Viertel am Firmensitz in Büdelsdorf erwirtschaftet. Denn sowohl Hans-Julius Ahlmann als auch sein Sohn leben in Region, die Kinder gehen hier zur Schule. Hans-Julius Ahlmann sagt: „Ein Haus an der Binnenalster in Hamburg kommt für uns nicht infrage.“